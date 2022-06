रायपुर: छत्तीसगढ़ के चंपारण में 28 , 29 और 30 जून को भाजपा महिला मोर्चा के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया (Women BJP three day training program in Champaran) है. इस प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेने राष्ट्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्ष वानथ्री श्रीनिवासन (National Mahila Morcha President Vanthree Srinivasan) रायपुर पहुंची. रायपुर एयरपोर्ट पर महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष वानथ्री श्रीनिवासन का स्वागत किया. इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष एयरपोर्ट से चंपारण के लिए रवाना हो गई. प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश पदाधिकारी , प्रदेश कार्यसमिति सदस्य , प्रदेश स्थाई आमंत्रित सदस्य , विशेष आमंत्रित सदस्य , जिला अध्यक्ष एवं जिला महामंत्री शामिल होंगे.

चंपारण में महिला बीजेपी का तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

चंपारण में छत्तीसगढ़ के लोकल सुआ नृत्य के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया (Welcome to Vanthri Srinivasan with Sua Dance in Champaran)गया. राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी आदिवासी महिलाओं के साथ सुआ नृत्य किया. प्रदेश में भाजपा महिला मोर्चा के कार्यों को गतिशील देने और पार्टी की मूलभूत रणनीति नियम विचार को लेकर 28 , 29 और 30 जून को प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन चंपारण में आयोजित किया गया है. इस शिविर का मूल उद्देश्य भाजपा महिला मोर्चा अपने कार्य को गति दे सके और पार्टी की मूलभूत रीति रणनीति नियम विचार आदि को लेकर आम नागरिकों के बीच जा सके.

आगामी चुनाव को लेकर रणनीति : प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति बैठक (State Working Committee meeting of BJP Mahila Morcha in Champaran) आयोजित की गई है. दूसरे दिन प्रशिक्षण शिविर होगा. प्रशिक्षण शिविर में राष्ट्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्ष वानथ्री श्रीनिवासन , भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ रमन सिंह विधानसभा, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी और भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेता शामिल होंगे.