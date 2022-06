रायपुर: अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस विधानसभा स्तर पर एकदिवसीय सत्याग्रह कर रही (Congress protest over Agneepath in Chhattisgarh) है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल , प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित सभी मंत्री , विधायक अपने क्षेत्रों में प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं. अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस के विधानसभा स्तर पर एकदिवसीय सत्याग्रह पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री को चुनौती दी (Vishnudev Sai challenges CM Baghel in Raipur) है. विष्णुदेव साय ने इस दौरान कहा कि " अग्निपथ और गोबर संग्रह के रोजगार में युवाओं के भविष्य पर जब चाहे वह खुली बहस कर ले."







सीएम भूपेश को दी चुनौती : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) से सवाल किया कि " मुख्यमंत्री स्पष्ट करें देश के लाखों युवाओं का भविष्य गढ़ने वाला अग्निपथ योजना और गोबर संग्रह के विकल्प में से कौन बेहतर है? ग्रामीण परिवेश में गोबर संग्रह से किसी को कोई आपत्ति नहीं है लेकिन सवाल यह है कि राजनीतिक विरोध के लिए भूपेश बघेल युवाओं को भ्रमित क्यों कर रहे हैं? "

कांग्रेस पर बीजेपी के आरोप : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय (BJP State President Vishnudev Sai)ने कहा " कांग्रेस सेना का अपमान कर रही है कांग्रेस का ड्रामा उसके देश विरोधी , सेना विरोधी और युवा विरोधी चरित्र को दर्शा रहा है. कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ का युवा इनकी तरह अपना स्वाभिमान बेच दें. कांग्रेस देश को कमजोर करना चाहती है. वह नहीं चाहती कि देश की सेना मजबूत हो. कांग्रेस नहीं चाहती कि युवा शक्ति देश की सेवा करें कांग्रेस नहीं चाहती कि युवाओं को सुरक्षित भविष्य मिले.''