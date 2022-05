छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू समेत सरकार को सुरक्षा के मामले में (Dharamlal Kaushik allegation on Home Minister Tamradhwaj Sahu) घेरा. कौशिक ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है.

गढ़चिरौली में एक बार फिर नक्सलियों ने उत्पात मचाया है. नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगे वाहनों को आग के हवाले कर (Naxalites set fire to vehicles in Gadchiroli) दिया.

बिलासपुर के गतौरी गांव में एक बच्चे का शव उसी के घर में फंदे में लटकता मिला (Child body found hanging in Bilaspur ) है. जिसके बाद पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुट गई है.

सरगुजा के मैनपाट में आंधी तूफान की वजह से विद्युत सप्लाई सेवा बाधित हुई है. लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हैं. बिजली नहीं होने से यहां के लोगों का मोबाइल डिस्चार्ज हो गया. जिसके बाद मैनपाट के नर्मदापुर के लोगों ने मोबाइल चार्जिंग के लिए जुगाड़ तकनीक को अपनाया. देखिए यह तकनीक कैसे सफल हुई.

रायपुर के गंज थाना पुलिस ने जुआरियों पर (gamblers arrested in Raipur) कार्रवाई की है. पुलिस ने एक होटल में (Gambler arrested from hotel in Raipur ) छापा मारकर 8 जुआरियों को गिरफ्तार किया है. एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने सभी सीएसपी और थाना प्रभारियों को जुआ सट्टा और क्रिकेट सट्टा पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे. जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है.

बिलासपुर सेंट्रल जेल में फिर एक कैदी की मौत हो गई है. जेल प्रशासन ने कैदी को सिम्स अस्पताल में दाखिल कराया था. जहां उसने दम तोड़ा.लेकिन परिजनों के मुताबिक कैदी की मौत प्रताड़ना से हुई (Suspicious death of prisoner in Bilaspur Central Jail) है.

पूरे देश समेत छत्तीसगढ़ में कोरोना काल के दौरान यात्री ट्रेनों का परिचालन बंद हुआ था. स्थिति सामान्य होने के बाद ट्रेनें तो शुरु हुईं लेकिन छोटे स्टेशनों के यात्रियों और व्यापारियों के लिए ये सेवा ना के बराबर साबित (Trains do not stop at small stations) हुई.जिसका नतीजा अब यात्रियों के किराये और व्यापारियों के रोजी रोटी पर पड़ने लगा है.

कोयला संकट दूर करने रेलवे ने एक ही बार में 16000 टन कोयला कोरबा से नागपुर डिस्पैच किया है. इसके लिए चार मालगाड़ियों को आपस में जोड़कर सुपर शेषनाग ट्रेन का निर्माण किया गया.

महासमुंद के पिथौरा में एक ज्वेलरी शॉप में चोरी (Theft in Pithora Sinha Jewelery Shop ) हुई है. चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है. बावजूद इसके पुलिस अब तक चोर तक पहुंचने में नाकाम है.

World Hypertension Day 2022 : हमारी सेहत ही हमारी पूंजी है. यदि आप स्वस्थ्य नहीं होंगे तो आपका मन किसी भी चीज में नहीं लगेगा. इसलिए जरुरी है कि काम के साथ-साथ हमारा खानपान और दिनचर्या सही हो ताकि हमें किसी भी तरह की शारीरिक शिकायत ना हो.

