बिलासपुर : कोनी थाना क्षेत्र के गतौरी गांव में रहने वाले छह साल के बच्चे का शव घर में लटकता (Child body found in Gatauri Bilaspur) मिली. बच्चे के सिर पर चोट के निशान भी हैं. जिसके बाद पिता ने अब आरोप लगाया है कि बेटे की हत्या करने के बाद उसके शव को फंदे से लटकाया गया है. वहीं पुलिस ने जांच के बाद कहा है कि बच्चे ने खेल-खेल में गले में फंदा डाला लेकिन वो जानलेवा साबित हुआ. लेकिन पिता के आरोपों के बाद मामले ने नया मोड़ लिया है. लिहाजा अब बच्चे की पीएम रिपोर्ट का इंतजार है.

कहां हुई है घटना : कोनी थाना क्षेत्र के ग्राम गतौरी में रहने वाले राजकुमार भारती का साढ़े 6 वर्षीय बेटा मानस था. जिसका शव घर में फांसी के फंदे पर लटका मिला. परिवार वालों के घर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि मानस का शव फंदे पर लटक रहा है.जिसकी सूचना कोनी पुलिस को दी गई.कोनी पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे का शव फंदे से उतारा. फंदे से शव उतारने के बाद पुलिस ने शुरुआती तफ्तीश में दुर्घटनावश जान चले जाने की बात कही (Koni police told the death to be an accident) है. लेकिन परिजन इसे मानने को तैयार नहीं हैं.

कैसे फंदे तक पहुंचा मानस : राजकुमार भारती के पड़ोस में सोमवार की दोपहर शादी समारोह चल रहा था. जहां सभी परिवार के सदस्य गए थे. मानस भी माता-पिता के साथ ही शादी में गया था. फिर मानस कुछ देर रहकर खेलने के लिए वापस घर चला गया. जिस समय मानस घर गया उस समय घर पर कोई नहीं था. मानस के घर पहुचने के ठीक 20 मिनट बाद उसकी 14 साल की बुआ और 9 साल का भाई घर आए. उन्होंने देखा कि मानस का शरीर फंदे पर लटका है. दोनों ने आसपास के लोगों को जानकारी दी और घर के अन्य सदस्यों को बुलाया.

पुलिस के सामने क्या है कठिनाई : इस पूरे घटनाक्रम में मानस के शव को परिजनों ने फंदे से उतार लिया था. परिजनों ने देखा कि उसके सिर पर चोट का निशान है. वहीं पुलिस के मुताबिक '' पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत के असली कारणों का पता चलेगा. पुलिस का कहना है कि '' शव फंदे से उतार लिए जाने की वजह से जांच में थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन पीएम रिपोर्ट आने के बाद पूरा मामला साफ हो जाएगा. बच्चे की हत्या की गई है या बच्चा खुद ही फांसी पर लटक गया है, इसकी जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगी.''