CM bhupesh Baghel says rift between RSS and BJP छत्तीसगढ़ में आरएसएस की समन्वय बैठक चल रही है. संघ की समन्वय बैठक पर सियासी संग्राम छिड़ गया है. सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी और संघ पर गंभीर आरोप लगाए हैं. सीएम ने कहा है कि संघ और बीजेपी के रिश्तों में दरार आ चुकी है. इसलिए समन्वय की जरुरत पड़ रही है.CM Baghel targets coordination meeting of RSS

Congress Tweet Controversy कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर आरएसएस की ड्रेस में आग की तस्वीर पोस्ट की है congress tweet on rss khaki shorts fire. इस तस्वीर के बाद सियासी घमासान छिड़ गया है. बीजेपी ने कांग्रेस पर वार किए हैं. आरएसएस ने भी कांग्रेस पर करारा प्रहार किया है.RSS BJP targets Congress

सीएम भूपेश बघेल ने आरएसएस की बैठक से पहले सार्वजनिक तौर पर संघ प्रमुख को चंदखुरी में बने माता कौशिल्या मंदिर और प्रदेश के गौठानों में आने का निमंत्रण दिया था.लेकिन ऐसे किसी भी न्यौते के बारे में आरएसएस ने जानकारी नहीं होना कहा. जिसके बाद सीएम भूपेश ने पलटवार करते हुए कहा कि ''मैंने सार्वजनिक तौर पर उन्हें बुलाया था, अब इसके लिए क्या अलग से पर्चे छपवाने पड़ेंगे.'' Raipur latest news

रायपुर में जेपी नड्डा की रैली में कई बीजेपी नेताओं की जेब कटी थी. इस मामले में कैश समेत लाखों रुपए के मोबाइल फोन की चोरी हुई थी. मामले में पुलिस ने दिल्ली से आरोपियों को गिरफ्तार किया है. लेकिन अब कांग्रेस चोरी की इस घटना को लेकर बीजेपी को घेर रही है. raipur latest news

भिलाई में कुछ युवक उतई के खोपली गांव पिकनिक मनाने पहुंचे थे. इस दौरान नहर किनारे सेल्फी लेने के दौरान युवक का मोबाइल हाथ से फिसलने लगा. जिसे बचाने के दौरान युवक नहर में गिर गया. युवक की तलाश जारी है. Youth drowns in canal while taking selfie in durg

Road accident on Pondi Uporda National Highway: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में नेशनल हाइवे 130 पर दर्दनाक सड़क हादसे में 7 लोगों की जान चली गई. मृतकों में दो महिलएं, 4 पुरुष और एक बच्चा है. रायपुर से सीतापुर जा रही तेज रफ्तार मेट्रो बस खड़े ट्रेलर से टकरा गई. बस में सवार कई यात्री गंभीर रूप से घायल है. जिनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है. सुबह 4 बजे की घटना है. horrific road accident in Korba

वेब सीरीज पंचायत की टीम दुर्ग के पाटन पहुंची. पाटन के लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. पंचायत टीम ने सीएम की योजनाओं की जानकारी लिया.

राजधानी रायपुर ऐतिहासिक नगरी और धार्मिक महत्व रखती है. यहां सन1554 में राम मंदिर का निर्माण मराठा शासन काल में रघुराव भोसले ने करवाया था. जिसके बारे में पुरातत्वविद और इतिहासकार डॉक्टर हेमु यदु ने कई रोचक जानकारी बताई हैं.

शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी अब हमारे बीच नहीं रहे. 99 साल की उम्र में उनका निधन हुआ. इस खबर से पूरे देश में शोक का वातावरण है.राजनीतिक हस्तियों से लेकर आम जनता तक स्वामी जी के निधन से दुखी हैं. स्वामी स्वरूपानंद का छत्तीसगढ़ से भी खास नाता रहा है.आज हम आपको स्वामी जी की ऐसी ही यात्रा के बारे में बताएंगे. Shankaracharya Swaroopanand Saraswati

जगदलपुर के गीदम रोड स्थित देशी विदेशी शराब दुकान पर अज्ञात चोरों ने 10 लाख रुपये पर हाथ साफ कर दिया है. चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है.

