हम जिस राष्ट्रीय ध्वज को सलाम करते हैं. उसके अस्तित्व में आने की कहानी बड़ी रोचक है.आज हर भारतवासी को इस झंडे पर गर्व है.लेकिन बहुत कम ही लोग ये जानते हैं झंडा को बनाने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी (STORY OF TIRANGA) थी.

राजनांदगांव की बिटिया वंशिका पांडे सेना में लेफ्टिनेंट (Vanshika Pandey of Rajnandgaon became officer in army) बनीं है. वह छत्तीसगढ़ पहली महिला हैं जिन्होंने सेना में लेफ्टिनेंट का पद हासिल किया है. इस अफसर बिटिया पर (Vanshika Pandey became first woman lieutenant from Chhattisgarh) नाज है.

रायपुर में नागपंचमी के अवसर पर कुश्ती का आयोजन होता है.इस कुश्ती में जाने माने पहलवान शिरकत करने आते (Old wrestling of Raipur on the occasion of Nagpanchami) हैं.

रायपुर में मंत्री शिव डहरिया के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया (People of Kolar village protest against Minister Shiv Kumar Dahariya ) है. कोलर गांव में बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और मंत्री शिव डहरिया के भतीजे के खिलाफ प्रदर्शन कर (protest against Minister Shiv Kumar Dahariya) रहे हैं. शिव डहरिया के भतीजे लोकू कोसले पर गांव वालों से मारपीट का आरोप है.

धमतरी में भाजपा महिला मोर्चा ने 19 वर्षो से देश की सीमाओं पर तैनात और पुलिस के जवानों के लिए राखियां भेजते हैं. भाजपा महिला मोर्चा ने 5 हजार राखियां नक्सल क्षेत्र में तैनात जवानों के लिए भेजी है.

केंद्र सरकार ने आजादी की पचहत्तरवीं वर्षगांठ (Azadi Ka Amrit Mahotsav) मनाने के लिए पूरे देश को इसमे शामिल करने का संकल्प लिया है.इसी कड़ी में हर घर तिरंगा अभियान(Har Ghar Tiranga campaign) की शुरुआत की गई है.

sukma naxal news: सुकमा जिले में सर्चिंग पर निकले डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया है. बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने घटना की पुष्टि की है. (Naxalite encounter in Sukma )

Shiv Dahariya gherao by villegers: रायपुर में आक्रोशित ग्रामीण मंत्री शिव डहरिया का घेराव करने पहुंचे. कोलर गांव में सैंकड़ों महिला पुरुष मंत्री का घेराव करने पहुंचे. सैंकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने मुर्दाबाद के नारे भी लगाए. ग्रामीणों का आरोप है कि मंत्री शिव डहरिया के पैतृक गांव में रहने वाला भतीजा लोकू कोसले उनसे गांव में मारपीट करता है. मंत्री का धौंस दिखाकर आए दिन गांव वालों को परेशान करता है.

Viral video of ASI Tikeshwar Yadav: बलरामपुर के रामानुजगंज थाने में पदस्थ एएसआई का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है. इस वीडियो में ASI एक ग्रामीण को एनीकट पर घसीटते हुए नजर आ रहा है. वीडियो रविवार का बताया जा रहा है. रविवार को साप्ताहिक बाजार के दिन शाम करीब 4 बजे एक युवक झारखंड के गोदरमाना से कन्हर एनीकट के रास्ते रामानुजगंज की तरफ आ रहा था. युवक शराब के नशे में था. एनीकट पर तैनात ASI ने युवक को आने से मना किया. जिस पर नशेड़ी युवक सवाल करने लगा.

लॉन बॉल्स के विमेंस फोर इवेंट में भारत का मेडल पक्का हो गया है. भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराया. फाइनल में साउथ अफ्रीका से भिड़ंत होगी.

