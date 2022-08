.

Shiv Dahariya gherao by villegers: रायपुर में आक्रोशित ग्रामीण मंत्री शिव डहरिया का घेराव करने पहुंचे. कोलर गांव में सैंकड़ों महिला पुरुष मंत्री का घेराव करने पहुंचे. सैंकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने मुर्दाबाद के नारे भी लगाए. ग्रामीणों का आरोप है कि मंत्री शिव डहरिया के पैतृक गांव में रहने वाला भतीजा लोकू कोसले उनसे गांव में मारपीट करता है. मंत्री का धौंस दिखाकर आए दिन गांव वालों को परेशान करता है. ग्रामीणों का कहना है कि "मामले की शिकायत अभनपुर थाने में की गई थी बावजूद इसके कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है." कार्रवाई नहीं होने से आक्रोशित ग्रामीण रायपुर पहुंचे और नारेबाजी करने लगे. मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है. (protest over displeasure with Dahariya nephew )