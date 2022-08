रायपुर : हर घर तिरंगा अभियान की घोषणा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है. इस अभियान के तहत देश के पीएम ने सभी नागरिकों से अपने अपने घरों में तिरंगा झंडा फहराने की अपील की है. प्रधानमंत्री ने ट्वीट के जरिये Har Ghar Tiranga campaign के तहत इस अपील को जनता तक पहुंचाया (Every little thing related to the tricolor campaign) है. आप को बताते चलें कि इस वर्ष देश आजादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा और हम 75वां ‘स्वतंत्रता दिवस’ (Independence Day) मानने वाले हैं. इस अवसर को मानाने के लिए अमृत महोत्सव की शुरुआत की गयी है. ये पल भारत के सभी नागरिकों के लिए बहुत ही खास है, इसीलिए हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी (Narendra Modi) ने देश के सभी नागरिकों को आजादी का जश्न मनाने के लिए ‘हर घर तिरंगा’ अभियान में शामिल होने का आग्रह किया (har ghar tiranga chhattisgarh) है.

कैसे हो अभियान में शामिल : भारत सरकार ने अपने देश के नागरिकों को देशभक्ति प्रदर्शित करने के लिए 13 अगस्त से 15 अगस्त 2022 तक राष्ट्रीय ध्वज (National Flag) फहराने को कहा गया है. हर घर तिरंगे में शामिल होना चाहिए. जो देश के लिए एक गर्व का पल होगा. इस अभियान में भाग लेने के लिए सभी देशवासियों से अनुरोध है कि वे लोग harghartiranga.com पर जाकर हर घर तिरंगा प्रमाण पत्र डाउनलोड करें. आज इस लेख के माध्यम से हम आप को हर घर तिरंगा अभियान के बारे में जानकारी दे रहे हैं. साथ ही Har Ghar Tiranga सर्टिफिकेट डाउनलोड प्रोसेस के बारे में बताने वाले हैं.

कैसे करें प्रोसेस : हमारे देश भारत का तिरंगा झंडा राष्ट्रीय ध्वज है. इसमें तीन रंग हैं और साथ में अशोक चक्र है.तीन रंगों में केसरिया, सफेद और हरा रंग है और इसके मध्य में नीले रंग से बना अशोक चक्र है. इस वर्ष देश की आजादी के 75वीं वर्षगाँठ पर अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है. इस अवसर पर पीएम मोदी ने सभी नागरिकों को अपने घरों पर 13 से 15 अगस्त 2022 फहराने की अपील की है.हर घर तिरंगा अभियान से देश के नागरिकों में देशभक्ति और ध्वज के प्रति सम्मान के साथ जुड़ाव में वृद्धि होगी. 22 जुलाई 1947 को पहली बार तिरंगा झंडा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था. इस अभियान के अंतर्गत जनभागीदारी के साथ 13 से 15 अगस्त के बीच 20 करोड़ से भी अधिक लोग अपने घरों में झंडे फहराएंगे. ये सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों पर भी लागू होगा. इसके लिए नोडल अधिकारीयों की नियुक्ति भी की जा चुकी है. सभी लोग इस दिन के लिए झंडे आसानी से अपने पास के पोस्ट ऑफिस / डाकघरों से खरीद सकेंगे. साथ ही ऑनलाइन खरीदने का विकल्प भी दिया गया है. इसके लिए सरकार द्वारा तीन तरह के झंडों की व्यवस्था की गयी है.

कब शुरु हुआ हर घर तिरंगा अभियान : भारत सरकार ने 75 वें स्वतंत्रता दिवस (75th Independence Day) के अवसर पर ‘हर घर तिरंगा’ अभियान शुरू किया है. जिसका पंजीकरण 22 जुलाई 2022 से शुरू हो चुका है और पंजीकरण पूरा करने की अंतिम तिथि 05 अगस्त 2022 है. भारतीय नागरिक होने के नाते मेरा भी आप सभी से अनुरोध है की हम सभी को इस अभियान में शामिल होना चाहिए और अपने स्थानों पर जहाँ पर भी हम हो तिरंगा फहराना चाहिए. आजादी का अमृत महोत्सव 13 अगस्त से शुरू होकर 15 अगस्त 2022 को समाप्त होगा. ये तीन दिन भारत के लिए बेहद गर्व महसूस करने वाले होंगे. इन ख़ास दिनों में बहुत सारी प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम किये जाएंगे. जिसमें प्रतिभाग करने वाले सफल विजेताओं को राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्तर पर पुरुस्कार, ट्राफियां और आकर्षक उपहार दिए जाएंगे. चलिए देखते है इस अभियान में पंजीकरण कैसे करना है और सर्टिफिकेट को कैसे डाउनलोड करना है.

सबसे पहले आपको ऑफिसियल वेबसाइट harghartiranga.com पर जाना है. अब आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलेगा। जिसमें आपको Pin a flag पर क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज खुलेगा जिसमें आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर डालकर NEXT पर क्लिक करना है या आप अपनी जीमेल आईडी से भी कंटीन्यू कर सकते हैं. NEXT करने के बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा और आपका पंजीकरण पूरा हो चुका है. अब आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए दिए गए टैब पर क्लिक करें.

जानिए राष्ट्रीय ध्वज फहराने के नियम : क्या आप जानते हैं की देश के तिरंगे झंडे को फहराने के लिए कुछ नियम होते हैं ? जिसे झंडा फहराते समय आप को इन नियमों का खास ख्याल रखना होता है. यदि आप इन नियमों को नहीं जानते तो भी आप को परेशान होने की जरुरत नहीं है. आप इस लेख में आगे इन सभी नियमों के बारे में विस्तार से जान सकेंगे. आप की सुविधा के लिए कुछ नियमों को यहां पर बताया जा रहा है. इसलिए अपने घरों में झंडा फहराते समय आप इनका खास ख्याल रखें.