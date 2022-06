जांजगीर चांपा के पिहरीद गांव में बोरवेल के अंदर फंसे राहुल ने 105 घंटे बोरलेव में बिताने के बाद जिंदगी की जंग जीती है.लेकिन राहुल को जिंदा निकालने के लिए अफसरों से लेकर मजदूरों तक दिन रात एक किया (India biggest rescue operation in Janjgir) है.

अखिल भारतीय कांग्रेस एक बार फिर ईडी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रही (Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel) है. दिल्ली में एआईसीसी के दफ्तर के बाहर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन चल रहा है. जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम (Congress state president Mohan Markam) भी शामिल हुए. यहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मोहन मरकाम अन्य कार्यकर्ताओं के साथ जमीन पर बैठकर ईडी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं.

छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना का खतरा मंडराने लगा (threat of corona has started looming in Chhattisgarh) है. पहली तीन लहरों के बाद इस बार प्रदेश में चौथी लहर का अंदेशा लगाया जा रहा है. आपको बता दें कि लगभग 113 दिन बाद प्रदेश में पॉजिटिवटी दर 2 फीसदी से ऊपर पहुंच गई है.

पंडरिया के कुंडा थाना क्षेत्र के माकड़ी गांव में सड़ी गली एक अज्ञात लाश मिली(Dead body found Kunda village in Pandariya) है. इस शव की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है. पुलिस अब अज्ञात शव मिलने का मामला दर्ज करने के बाद जांच में जुटी है.

बरसात के शुरू होते ही सर्पदंश के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है. बात करे गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की तो मंगलवार रात से बारिश शुरू हो गई (snakebite incident in gourela) है. भीषण गर्मी के बाद बारिश के बाद जहरीले कीड़े मकोड़े के साथ सांप भी बिल से बाहर निकल रहे हैं. ऐसे ही एक जहरीले सांप के काटने से गौरेला ब्लॉक के नेवरी नवापारा में घटना घटी है. जिसमे पिता और उसकी 12 साल की बेटी की मौत हो गई है.

भिलाई इस्पात संयत्र प्रबंधन ने बेजा कब्जा करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की (BSP removed the capture from the roadside) है. न्यायालय से अनुमति के बाद बीएसपी ने सड़क किनारे कब्जा करके दुकान लगा रहे लोगों को मौके से हटाया.

छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर की सब्जी मंडी में सब्जियों के दाम आज स्थिर है. मंडी में मौसमी सब्जियां सस्ती चल रही है. लेकिन टमाटर के दाम हाई हैं. टमाटर 70 रुपये किलो चल रहा है. नियापत्ती, पत्तेदार सब्जियां भी महंगी है. प्याज का रेट 20 रुपये प्रति किलो है. आलू भी 25 रुपये किलो चल रहा है. मौसमी फलों को छोड़कर बाकी फलों के दाम ज्यादा है. देखिए रायपुर की थोक मंडी में सब्जियों और फलों के दाम क्या है. (Raipur Mandi Bhav Today)

उदयपुर की तर्ज पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने राजीव भवन में नवसंकल्प शिविर का आयोजन (Navsankalp camp organized in Raipur ) किया. इस शिविर में कांग्रेस के पदाधिकारी शामिल हुए. यह आयोजन रायपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने रखा था. कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे (Agriculture Minister Ravindra Choubey) उपस्थित थे. इस संकल्प शिविर में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया.

राजधानी सहित पूरे प्रदेश में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट देखने को मिली (Chance of rain in Chhattisgarh)है. गर्मी की तपिश तो कम हो गई है. लेकिन उमस भरी गर्मी सुबह से लेकर शाम तक देखने को मिल रही है. प्रदेश के कुछ स्थानों पर शनिवार को गरज चमक के साथ झमाझम बारिश हुई थी. उसके बाद बीते 3 दिनों से बारिश नहीं हुई है. जिसके कारण उमस भरी गर्मी महसूस की जा रही है.

भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एवं सीआरबी कैपिटल मार्केट लिमिटेड के डायरेक्टर्स के विरूद्ध चिटफंड अधिनियम के तहत सुपेला पुलिस ने मामला दर्ज किया (bharti life axa company fraud in durg)है. सुपेला पुलिस के मुताबि क भारतीय एक्सा लाईफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड गोरेगांव ईस्ट मुम्बई ने आम लोगों को लुभावनी स्कीम बताकर राशि जमा करायी थी.

