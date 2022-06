रायपुर : राजधानी सहित पूरे प्रदेश में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट देखने को मिली (Chance of rain in Chhattisgarh)है. गर्मी की तपिश तो कम हो गई है. लेकिन उमस भरी गर्मी सुबह से लेकर शाम तक देखने को मिल रही है. प्रदेश के कुछ स्थानों पर शनिवार को गरज चमक के साथ झमाझम बारिश हुई थी. उसके बाद बीते 3 दिनों से बारिश नहीं हुई है. जिसके कारण उमस भरी गर्मी महसूस की जा रही है. प्रदेश के अधिकांश शहरों में अधिकतम तापमान 39 से 40 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है. अब सिर्फ लोगों को इंतजार है तो मानसूनी बारिश का कि कब मानसून के बादल उमस भरी गर्मी से राहत देंगे.



क्या है मौसम विभाग का अनुमान : मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा ने बताया (Meteorological Department of Chhattisgarh) कि '' एक पूरब पश्चिम द्रोणिका पूर्वी उत्तर प्रदेश से मणिपुर तक स्थित है. एक उत्तर दक्षिण द्रोणिका दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश से दक्षिण छत्तीसगढ़ तक 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है. जिसके प्रभाव से बुधवार को अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है. इस दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और अंधड़ चलने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है.''



क्या है प्रदेश का तापमान : मंगलवार को रायपुर का (weather change in Raipur) अधिकतम तापमान 41.2 डिग्री न्यूनतम तापमान 29.4 डिग्री माना एयरपोर्ट पर अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री न्यूनतम तापमान 28.7 डिग्री बिलासपुर का अधिकतम तापमान 42.9 डिग्री न्यूनतम तापमान 30 डिग्री पेंड्रा रोड का अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री अंबिकापुर का अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री न्यूनतम तापमान 27 डिग्री जगदलपुर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री दुर्ग का अधिकतम तापमान 39.8 न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री राजनादगांव का अधिकतम तापमान 39.9 और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री दर्ज किया गया.

पिछले 10 साल में रायपुर का तापमान : पिछले 10 सालों में रायपुर में मानसून के प्रवेश की तिथि रायपुर (rain condition in raipur) में साल 2012 में 8 जून को मानसून प्रवेश किया था. साल 2013 में रायपुर में 9 जून को मानसून ने दस्तक दी थी. साल 2014 में रायपुर में 19 जून को मानसून पहुंचा था. साल 2015 में रायपुर में 14 जून को मानसून पहुंचा था. साल 2016 में रायपुर में 17 जून को मानसून ने दस्तक दी थी. साल 2017 में 21 जून को मानसून रायपुर पहुंचा था. साल 2018 में रायपुर में मानसून ने 26 जून को दस्तक दी थी. साल 2019 में 22 जून को मानसून रायपुर पहुंचा था. साल 2020 में रायपुर में मानसूनी बारिश में 12 जून को दस्तक देने और साल 2021 में रायपुर में 10 जून को मानसून प्रवेश कर गया था.