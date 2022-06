भिलाई : भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन बेजा कब्जा धारकों पर लगातार कार्रवाई कर रहा है. बीएसपी के नगर सेवाएं विभाग के डीजीएम केके यादव की अगुवाई में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की (BSP removed the capture from the roadside) गई.बीएसपी अमला भारी पुलिस बल के साथ सुबह से 25 मिलियन चौक पहुंचा. जहां अतिक्रमण दस्ता ने बुलडोजर चलाकर सुपेला फाटक तक स्थित 70 बेजाकब्जा दुकानों को जमीदोज कर दिया.

बीएसपी ने सड़क किनारे से हटाया कब्जा

बीएसपी के नगर सेवाएं विभाग (Municipal Services Department of BSP) ने सड़क तक बेजा कब्जा दुकानें लगाने वालों पर नकेल कसी है. बेजा कब्जा के कारण लोग दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे थे. इसके लिए बीएसपी ने संपदा न्यायालय से अनुमति ली और उसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया. बीएसपी की टीम ने कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और,भिलाई नगर और भिलाई भट्टी थाना पुलिस बल की मौजूदगी सड़क किनारे लगी सभी छोटी बड़ी दुकानों को तोड़ दिया. इस दौरान कुछ लोगों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे समझाईश देकर शांत कराया.

कैसे हुआ था कब्जा : आपको बता दें कि सेक्टर 6 चौक से सुपेला फाटक (Capture removed till Supela gate of Bhilai) की तरफ आते समय सतनाम भवन के सामने पूरी अवैध कपड़ा मार्केट संचालित किया गया था. यहां सड़क किनारे दुकान लगने और खरीददारों वाहन पार्क करने से ट्रैफिक जाम हो रहा था. इसके साथ ही सेक्टर 6 चौक के पास भी फल और कुछ गुमटी वालों ने अतिक्रमण कर रखा था.

कहां से कहां तक था कब्जा : मस्जिद से लेकर सुपेला फाटक तक काफी बड़ी संख्या में लोगों ने बेजा कब्जा कर रखा था. बीएसपी ने इन सभी की दुकानों को तोड़कर इस रोड को बेजाकब्जा से मुक्त कर दिया है. नगर सेवाएं विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ''यदि इसके बाद दोबारा फिर से यहां अतिक्रमण करने की कोशिश की गई तो बीएसपी उनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई करेगा.''

पहले सिविक सेंटर की टूटी थी दुकानें : बीएसपी के नगर सेवाएं विभाग ने टाउनशिप के मेन मार्केट सिविक सेंटर (Possession was removed from Bhilai Civic Center) के बाद यह दूसरी सबसे बड़ी कार्रवाई की है. इससे पहले 6 जून को बीएसपी के तोड़ फोड़ दस्ता ने सिविक सेंटर में कार्रवाई कर नेहरू आर्ट गैलरी के बगल में स्थित 17 अवैध दुकानों को तोड़ा था. बीएसपी ने कार्रवाई से पहले इन दुकानदारों को कब्जा हटाने का नोटिस भी दिया था. इसके बावजूद भी जब कब्जा नहीं हटा तो इस पर कार्रवाई करते हुए दोबारा कब्जा न हो इसके लिए जेसीबी से गहरा गड्ढा खोद दिया गया.