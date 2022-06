दुर्ग : भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एवं सीआरबी कैपिटल मार्केट लिमिटेड के डायरेक्टर्स के विरूद्ध चिटफंड अधिनियम के तहत सुपेला पुलिस ने मामला दर्ज किया (bharti life axa company fraud in durg)है. सुपेला पुलिस के मुताबि क भारतीय एक्सा लाईफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड गोरेगांव ईस्ट मुम्बई ने आम लोगों को लुभावनी स्कीम बताकर राशि जमा करायी थी. लेकिन निवेशकों के जमा की गई राशि की परिपक्वता अवधि पूर्ण होने के बाद भी आरोपी कंपनी ने निवेशकों की जमा की गई राशि का भुगतान नहीं किया.

कंपनी ने कैसे की जालसाजी : निवेशकों के साथ कपटपूर्वक छलकर आर्थिक लाभ अर्जित कर कंपनी के डायरेक्टर्स ने कंपनी को बंद कर दिया ( Bharti Life AXA Company cheated people money in Durg) है. पीड़ित अल्ताम खान, खेम कुमार, अमरिका कुर्रे, संतोष चन्द्रवंशी ने कंपनी में 4,12,236 रूपये जमा किए हैं. इसके अतिरिक्त कंपनी में काफी लोगों ने राशि निवेश की है. भारतीय एक्सा लाईफ इंश्योरेंस कंपनी के डायरेक्टर्स के विरूद्ध थाना सुपेला में धारा 420 ईनामी चिटफंड और धन परिचालन स्कीम ( पाबंदी) अधिनियम 1978 की धारा 4, 5,6,7 एवं छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया (Fraud of Bharti Life AXA Company in Durg) है.





दूसरी कंपनी ने कैसे ठगा : वहीं सीआरबी कैपिटल मार्केट लिमिटेड 13 हाउस पंचकुईया रोड कनोट पैलेस न्यू दिल्ली के डायरेक्टर्स ने आम लोगों को लोक लुभावन स्कीम बताकर राशि जमा करायी (Fraud of CRB Capital Market Limited in Durg) थी. आरोपी कंपनी ने निवेशकों की जमा की गई राशि भुगतान नहीं कर निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की है.

किसने कंपनी में पैसा किया जमा : सुरेश कुमार चौरसिया ने कंपनी में एक लाख रुपए इनवेस्ट किए थे. इसके अलावा भी कंपनी में कई लोगों ने निवेश किया है. पैसे वापस नहीं मिलने पर अब पुलिस ने मामला दर्ज किया है.