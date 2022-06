गौरेला पेंड्रा मरवाही : बरसात के शुरू होते ही सर्पदंश के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है. बात करे गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की तो मंगलवार रात से बारिश शुरू हो गई (snakebite incident in gourela) है. भीषण गर्मी के बाद बारिश के बाद जहरीले कीड़े मकोड़े के साथ सांप भी बिल से बाहर निकल रहे हैं. ऐसे ही एक जहरीले सांप के काटने से गौरेला ब्लॉक के नेवरी नवापारा में घटना घटी है. जिसमे पिता और उसकी 12 साल की बेटी की मौत हो गई है.

कहां की है घटना : गौरेला के नेवरी नवापारा गांव (Incident of snakebite in Newri Navapara village of Gaurela) में रहने वाले राय सिंह पेशे से किसान था . बुधवार शाम रोज की तरह खाना खाने के बाद कमरे में जमीन पर ही बिस्तर बिछाकर अपनी 12 साल की बेटी साधना के साथ सो गया. रात में अचानक मौसम बदला और बारिश होने लगी उसी दौरान एक सांप कमरे में अंदर आ गया. इसी दौरान सांप ने सो रहे बाप और बेटी को काट (Snake bites father and daughter sleeping in the ground) लिया. सांप काटने का अहसास होने के बाद दोनों उठे और परिजनों को जगाया.



अस्पताल में मौत : धीरे- धीरे राय सिंह और साधना दोनों अचेत होने लगे. परिजनों ने दोनों को आननफानन में गौरेला के जिला अस्पताल लाया. जहां पर जांच उपरांत डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही गौरेला पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर शव का पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा (father daughter dies of snakebite in gourela) है.