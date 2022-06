रायपुर : प्रदेश में एक बार फिर तेजी से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़नी शुरू हो गई है. वहीं प्रदेश में पॉजिटिविटी दर तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा (corona patients increased again in chhattisgarh) है. मंगलवार को प्रदेश में पॉजिटिव 2.08% था. इसके पहले 19 फरवरी को प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 2.02% था. जिसके बाद प्रदेश में लगातार पॉजिटिविटी दर घटता चला गया. वहीं संक्रमित मरीजों की संख्या भी कम होती चली गई. लेकिन अब प्रदेश के दुबारा मरीज बढ़ने लगे है. प्रदेश में मंगलवार को टोटल एक्टिव मरीज की संख्या 195 थी. एक बार फिर प्रदेश में बढ़ती संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए चौथी लहर का अंदाजा लगाया जा रहा है.









कितने दिन बाद बढ़ी पॉजिटिविटी रेट : जनवरी के महीने में प्रदेश में तीसरी लहर में तेजी से लोग संक्रमित हुए (Corona rising in Chhattisgarh) थे. कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन ने जनवरी महीने में तेजी से लोगों को संक्रमित किया था. लेकिन जितनी तेजी से लोग संक्रमित हुए थे. उतने ही तेजी से लोग ठीक भी हुए. तीसरी लहर के दौरान ज्यादा लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ी थी. अधिकतर लोग होम आइसोलेशन में रहकर ही ठीक हो गए थे. फरवरी शुरू होती ही तेजी से संक्रमित मरीजों की संख्या कम होने लगी. वहीं पॉजिटिविटी दर भी तेजी से गिरता गया. 19 फरवरी को प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 2.02% था. जिसके बाद प्रदेश में लगातार पॉजिटिविटी दर घटता चला गया. लेकिन अब फिर प्रदेश मैं धीरे-धीरे संक्रमित मरीज बढ़ रहे हैं. मंगलवार को प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 2.08% था.





अब प्रदेश में कितने मरीज : प्रदेश में टोटल एक्टिव मरीजों की संख्या 195 है. प्रदेश में 90 दिन बाद एक्टिव मरीज की संख्या 200 के करीब पहुंची है. वहीं सबसे ज्यादा एक्टिव मरीज रायपुर में 81 है. प्रदेश में मंगलवार को 1 हजार 825 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया. जिसमें 38 लोग संक्रमित मिले हैं. प्रदेश में मंगलवार को पॉजिटिविटी दर 2.08% रही. प्रदेश के 8 जिलों से 38 संक्रमित मरीज मिले हैं. प्रदेश में मंगलवार को किसी की भी मौत कोरोना से नहीं हुई है. 10 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं. सभी होम आइसोलेशन में रहकर ठीक है. प्रदेश के 8 जिले में टोटल 38 संक्रमित मरीज मिले है. जिसमें सबसे ज्यादा रायपुर में 18 संक्रमित मरीज मिले. इसके अलावा दुर्ग और बिलासपुर में 4-4 , राजनंदगांव में 3 , बलौदा बाजार में 2 , कोरबा में 3 , कोरिया में 1 और बलरामपुर में 3 संक्रमित मरीज मिले हैं.



कितनों ने लगवाया बूस्टर डोज : वहीं वैक्सीनेशन के बात की जाए तो प्रदेश में पहला डोज लेने वालों की संख्या 100% हो गई है. वहीं सेकंड डोज लगाने वालों की संख्या भी 88% तक पहुंची है. लेकिन सबसे ज्यादा सरकार के लिए परेशान की बात बूस्टर डोज बना हुआ है. 18 आयु वर्ष से 59 आयु वर्ष तक बूस्टर डोज लगाने वाले की संख्या केवल 0.1% है. वहीं टोटल बूस्टर डोज लगाने वालों की संख्या प्रदेश में केवल 5 लाख 79 हजार 378 है. चौथी लहर को देखते हुए बूस्टर डोज शासन-प्रशासन के लिए एक बड़ी चिंता बना हुआ (Fear of fourth wave of corona in Chhattisgarh) है.



क्यों है चिंता की बात : एपिडेमिक कंट्रोल हेड डॉक्टर सुभाष मिश्रा ने बताया " प्रदेश में कोरोना संक्रमण में थोड़ी थोड़ी वृद्धि हो रही (threat of corona has started looming in Chhattisgarh )है. इसलिए हमें अधिक सावधान रहने की जरुरत है . कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन बनाई गई है उसे फॉलो करना जरूरी है. जितना कम हो उतना बाहर जाए. मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें. इसके साथ ही बाजारों या सामाजिक कार्यक्रमों में दूरी जरूर बनाए रखें. हालांकि जितने लोग संक्रमित हो रहे हैं ज्यादातर लोग होम आइसोलेशन में रहकर ही ठीक हो जा रहे हैं. स्वास्थ्य विभाग होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को प्रॉपर दवाई और ट्रीटमेंट दे रहा है"



स्वास्थ्यमंत्री ने जताई चिंता : मंत्री टी.एस सिंहदेव (Health Minister TS Singhdeo) ने भी प्रदेश में एक बार फिर बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए चिंता जाहिर की है. स्वास्थ्य मंत्री ने बताया "हालांकि पिछले सप्ताह की तुलना में प्रकरण में 2.5 से 3 गुना बढ़ोतरी हुई है लेकिन संख्या अभी भी कम दिख रही है. पिछले सप्ताह में 71 प्रकरण की तुलना में बीते सप्ताह 193 प्रकरण पाए गए हैं .जो लगभग 3 गुना अधिक है. प्रदेश में संक्रमण की संख्या कम है .लेकिन चौथी लहर की संभावना को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने की आवश्यकता है. कोरोना के नए वेरिएंट भी आ रहे हैं. हालांकि अभी तक यह ज्यादा खतरनाक नहीं है लेकिन इसके प्रति सजगता बरतकर सभी को सावधानी बरतनी होगी।"