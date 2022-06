जांजगीर चांपा के बोरवेल में गिरे राहुल को पांच दिन (Rahul sahu Rescue Operation Updates) हो गए हैं. राहुल साहू के रेस्क्यू ऑपरेशन का पांचवां दिन है. लगातार रेस्क्यू टीम ऑपरेशन चला (Rahul Sahu trapped in borewell of Janjgir Pihrid Village) रही है. टनल और राहुल के बीच एक चट्टान है. जिसे तोड़ने का काम चल ( fifth day rescue operation of Rahul Sahu) रहा है.

राहुल साहू के रेस्क्यू ऑपरेशन का पांचवा दिन, चट्टान के बीच फंसी है जिंदगी. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

राहुल साहू ने इशारों में खाने के लिए मांगा है. सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है. रेस्क्यू अभियान जारी है. सीएम ने कहा कि चट्टानों से भी मजबूत इस मासूम बालक के साहस को सलाम है.

CG biggest rescue operation: राहुल साहू ने इशारों में खाने के लिए मांगा. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

जांजगीर के पिहरिद गांव के बोरवेल में राहुल साहू फंसा हुआ है. जिसे निकालने के लिए अत्याधुनिक मशीनों का सहारा लिया जा रहा है.इस ऑपरेशन में ऐसे कैमरे (victim location camera ) का इस्तेमाल किया गया है जिस पर पूरी टीम निर्भर है.

जानिए कैसे राहुल को बचाने में मददगार बन रहा VLC कैमरा ?. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

कोंडागांव में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. यहां ग्रामीणों ने एक प्रेमी जोड़े को निर्वस्त्र करके घुमाया है.

जानिए कहां प्रेमी जोड़े को ग्रामीणों ने दी भयानक सजा ?. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

दिल्ली में ईडी दफ्तर के सामने एक बार फिर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया है.इस प्रदर्शन में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel ) को पुलिस ने रोकने की कोशिश की. जिसके बाद वो कार्यकर्ताओं समेत धरने पर बैठ गए

सीएम भूपेश बघेल को क्यों कहना पड़ा, 'हम सब याद रखेंगे'. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

जगदलपुर में कांग्रेस के नव संकल्प शिविर का आयोजन किया गया. यहां बस्तर प्रभारी मंत्री कवासी लखमा (Kawasi Lakhma in Congress Nav Sankalp camp of Jagdalpur) ने प्रशिक्षण दिया.

जानिए कहां कवासी लखमा हुए गुस्से से लाल ?. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

आपने कई धार्मिक अनुष्ठानों में प्रवचन और भगवान की भक्ति देखी होगी. आज हम आपको ऐसा प्रवचन सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने के लिए खुद हनुमान आते (Hanuman listens to the discourse of the priest in raipur) हैं.

भक्त नहीं, हनुमान सुनते हैं पुरोहित का प्रवचन ! पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

हमारे शरीर को रोगों से बचाने के लिए डाइट अहम भूमिका अदा करता है.क्योंकि हमारे खानपान से ही हमें एनर्जी मिलती है. ऐसे में कैंसर पीड़ित मरीजों को इलाज के दौरान दिया जाने वाला डाइट उनके ठीक होने में काफी मददगार साबित हो सकता (what cancer patients should eat) है.

जानिए कैसे कैंसर पीड़ित मरीज डाइट से हो सकते हैं जल्दी ठीक ?. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Father and son teach archery in Korba: कोरबा में पिता पुत्र की जोड़ी तीरंदाजों की फौज तैयार करने में जुटी है. यह जोड़ी तीरंदाजी के खिलाड़ियों को एकलव्य बनने का प्रशिक्षण देकर मेडल पर निशाना साध रही है.

पिता-पुत्र की जोड़ी तैयार कर रहे एकलव्य, ये है तीरंदाजी की पाठशाला. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

peace committee meeting in kanker: कांकेर में अब सोशल मीडिया पर गलत कंटेंट पोस्ट करने वालों की खैर नहीं है. जिले के कई व्हाट्सएप ग्रुप रडार में है. किसी भी तरह की गलत कंटेंट डालने पर ग्रुप एडमिन पर कानूनी कार्रवाई होगी.

कांकेर में शांति समिति की बैठक में लिए गए ये फैसले. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें