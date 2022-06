कोंडागांव : कोंडागांव जिले के उरन्दाबेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बड़गई में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना प्रकाश में आई है. बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग में पड़े युवक-युवती को ग्रामीणों ने शर्म की पराकाष्ठा पार करते हुए सरेआम निर्वस्त्र कर के पूरे गांव में घुमाया है. जिसका वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हो रहा (In Kondagaon, the loving couple was roamed naked)है.

कोंडागांव में प्रेमी जोड़े के साथ शर्मनाक हरकत

कितने लोगों की हुई गिरफ्तारी : इस संबंध में कोंडागांव एसपी दिव्यांग पटेल ने बताया कि ''मामले की गम्भीरता को देखते हुए हमने विशेष टीम गठित कर तत्काल घटनास्थल रवाना किया था . जहां पीड़ित और पीड़िता से पूछताछ करने के बाद उनके बयान के आधार पर पीड़ित युवक की पत्नी ( young man wife did a shameful act in Badgai village) समेत कुल 4 लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर उन्हें गिरफ्तार किया है. मामले की विवेचना अभी जारी है, इस प्रकरण में संलिप्त और भी आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है.''