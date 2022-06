रायपुर : कैंसर एक जानलेवा बीमारी है और इसके कई प्रकार होते हैं. सर्वाइकल कैंसर ब्रेस्ट कैंसर और शरीर के अन्य भागों में जैसे लंग कैंसर. कैंसर से पीड़ित मरीज का डाइट प्लान कैसा होना चाहिए. ऐसे समय में मरीज को किस तरह का डाइट देना चाहिए या नहीं देना (diet of cancer patients) चाहिए. कैंसर के मरीज के लिए विटामिन प्रोटीन और मिनरल युक्त आहार भी जरूरी होता है. ऐसे समय में मरीज को कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी दी जाती है. इस समय मरीज को हाई प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है. ऐसे में कैंसर के मरीजों को संपूर्ण आहार दिया जाना चाहिए. जो कैंसर के सेल्स से लड़ने में मदद करें.

कैसा हो कैंसर मरीज का डाइट ?

कैसा हो कैंसर मरीज का डाइट : डाइटिशियन डॉक्टर सारिका श्रीवास्तव ने बताया कि ''कैंसर एक जानलेवा और खतरनाक बीमारी है. कैंसर कई प्रकार के होते हैं सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और शरीर के अन्य भागों में जैसे लंग कैंसर. ऐसे समय में मरीज को ट्रीटमेंट करते समय रेडिएशन थेरेपी या फिर कीमोथेरेपी (radiation therapy or chemotherapy) दी जाती है. प्रोटीन की कमी होने के साथ ही शरीर डेफिशियेट होने लगती है. ट्रीटमेंट के दौरान और ट्रीटमेंट के बाद भी ऐसे समय में मरीजों को हाई प्रोटीन डाइट देना बहुत जरूरी(what cancer patients should eat) होते हैं.''





क्या है सेहत के लिए फायदेमंद : डाइटिशियन के मुताबिक ''कैंसर पीड़ित मरीज को डेरी प्रोडक्ट नान वेजिटेरियन है तो अंडा मछली और चिकन दिया जा सकता है. मूंग मसूर की दाल भी ऐसे मरीजों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है. सोयाबीन का सेवन भी किया जा सकता है. यह कैंसर के सेल से लड़ने में मदद करता है. कैंसर के पेशेंट की इम्यूनिटी कम हो जाती है. इम्यूनिटी को बूस्ट (Cancer patient immunity boost) करने के लिए हल्दी, गाजर, चुकंदर और लौकी का जूस मरीज के लिए काफी अच्छा और फायदेमंद माना जाता है.''



ये भी पढ़ें -जानिए प्रेग्नेंसी के दौरान कैसी डाइट है जरुरी ?



कौन से फल हैं जरूरी : ऐसे समय में कैंसर के मरीज का डाइट हेल्दी होनी चाहिए. पानी भी अधिक मात्रा में लेना चाहिए. दही भी इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में काम करता है. ऐसे में मरीजों को दही देना चाहिए. जिंक और सेलेनियम के लिए हरी सब्जी की प्रचुर मात्रा देनी जरूरी होती है. विटामिन सी के लिए नींबू या फिर सिट्रस फ्रूट्स दे सकते (fruits for cancer patients) हैं. ऐसे मरीजों को कम से कम दो-तीन बार फ्रूट दिया जाना चाहिए. इसके साथ ही फलों में पपीता भी कैंसर के सेल्स से लड़ने में सहायक होता है. जो इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम करता है.