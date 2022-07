छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन (Monsoon session of Chhattisgarh Legislative Assembly) है. सदन में विपक्ष ने बघेल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है. सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो ( No confidence motion in Assembly against Baghel government) रही है.

देश में अभी भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. ऐसे में अब भारत में मंकीपॉक्स का खतरा मंडरा रहा (Suspected patient of monkeypox in Raipur) है. भारत सहित दुनिया भर में अब तक 16 हज़ार से ज्यादा मंकीपॉक्स के मरीज मिल चुके (Monkeypox threat in Raipur) हैं. इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मंकीपॉक्स का एक संदिग्ध मरीज मिला है. जैसे ही मंकीपॉक्स के संदिग्ध मरीज की पहचान हुई तुरंत उसे आइसोलेट कर दिया गया है.

भारतीय रेलवे को देश की लाइफ लाइन कहा जाता है. रेलवे एक शहर को देश के गांव- देहात से जोड़ने का काम करता (Railway new facility for women traveling alone) हैं. यह एक सस्ता और सुविधाजनक साधन है. वहीं अब रेल टिकट बुक करने के लिए किसी भी व्यक्ति को स्टेशन की लंबी लाइन में खड़े होकर टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ती. इसके लिए रेलवे की आईआरसीटीसी वेबसाइट के माध्यम से यात्री घर बैठे टिकट बुक कर सकते हैं. आज हम आपको IRCTC और टिकट बुकिंग से जुड़े रोचक बातें बताने जा रहे (indian railway news) हैं.

जापानी बुखार यानि इन्सेफलाइटिस मच्छर के कारण फैलता है. डब्ल्यूएचओ के मुताबिक इस बीमारी का पहला मामला साल 1871 में सामने आया था. मच्छरों से फैलने वाला ये वायरस डेंगू, पीला बुखार और पश्चिमी नील वायरस की एक प्रजाति (Symptoms of Japanese fever) है.

कोरबा शहर के सर्वमंगला चौकी अंतर्गत एक नशेड़ी युवक ने जमकर उत्पात मचाया (Fire on car in Korba Sarvamangala area ) है. पहले तो उसने एटीएम को तोड़ने का प्रयास किया. लेकिन जब नशेड़ी को पैसे नहीं मिले तो घर के बाहर खड़े कार में आग लगा (Drunk youth riot in Korba )दी.इसके बाद आरोपी युवक ने राशन की दुकान में आग लगाने की कोशिश की है.जहां एक तरफ एटीएम को नुकसान पहुंचा है वहीं कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई (Addict broke ATM in Korba) है.

छत्तीसगढ़ में हरेली तिहार का खास महत्व है. दरअसल एक किसान का उसके औजारों या उपकरणों से खास रिश्ता होता है. बिना औजारों के एक किसान कृषि कार्य को अच्छी तरह नहीं कर सकता. किसान अपने उपकरणों को भगवान मानते हैं और इसकी पूजा भी करते हैं. इन्हीं कृषि उपकरणों के प्रति सहज आस्था और उल्लास का लोकपर्व है हरेली.

छत्तीसगढ़ में बीएड और डीएड के लिए काउंसिलिंग जल्द ही शुरु होने वाली है. आपको बता दें कि राज्य में बीएड की 14 हजार से ज्यादा सीटें (BEd DEd admission process in chhattisgarh) हैं.जिसके लिए फॉर्म 29 जुलाई से भरने शुरु हो जाएंगे. पहले चरण की काउंसिलिंग की सूची 18 अगस्त को जारी की जाएगी. सूची जारी होने के बाद आवेदक 149 संस्थानों में एडमिशन ले सकते हैं.

कोरबा में एक बार फिर रामपुर चौकी चर्चा में हैं.आधी रात शराब के नशे में एक युवती और चौकी प्रभारी कृष्णा साहू के बीच बहस हो गई. रामपुर चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक कृष्णा साहू का कहना है कि " युवती रात के 11 बजे चौकी आई थी. उसके साथ दो अन्य लोग भी थे. तीनों ही नशे में थे. शराब पीकर युवती विवाद कर रही थी. युवती से थाने आने का कारण पूछा गया, लेकिन वह सिर्फ यही कह रहे थे कि मैं थाने आ सकती हूं. रात को चौकी पहुंचे तीनों का मेडिकल चेकअप कराया गया है. सभी नशे में पाए गए हैं, जांच जारी है.

दुर्ग में सड़कों की हालत बद से बदतर हो चुकी है. शुरुआती बारिश में ही सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं. सड़कों की बदहाल हालात को देखते हुए बीजेपी पार्षद सड़क पर उतर प्रदर्शन कर रहे (BJP councilor Protest regarding bad road in Durg) हैं.

जांजगीर में अकलतरा रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर एक रेलवे कर्मचारी का शव बरामद किया गया. अकलतरा पुलिस ने शव की पहचान रेलवे कर्मचारी के रूप (Railway employees body found on track in Janjgir) में की है. लेकिन रेलवे कर्मचारी की मौत हादसा है या आत्महत्या, इस बारे में अब तक कुछ जानकारी नहीं मिली है.

