जांजगीर चांपा: बुधवार को जिले के अकलतरा रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति की कटी हुई लाश बरामद की गई. घटना की सूचना मिलने पर अकलतरा रेलवे स्टेशन के इंचार्ज ने जीआरपी और अकलतरा पुलिस को मामले की जानकारी दी. मौके पर पहुंची अकलतरा पुलिस ने शव की पहचान रेलवे कर्मचारी जुगनू सिंह के रूप में की है. लेकिन मौत के बारे में अब तक कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है. पुलिस जांच पड़ताल में मौत की वजह पता करने में जुटी है.



पटरी पर दो हिस्सों में मिला शव: अकलतरा से बिलासपुर के बीच लटिया के पास आज सुबह एक व्यक्ति की कटी हुई लाश देखने के बाद क्षेत्र में सनसनी फ़ैल गई. शव मिलने की सूचना अकलतरा स्टेशन मास्टर को (Railway employees body found on track) दी गई. मौके पर पहुंची अकलतरा पुलिस ने मृतक की पहचान बिलासपुर निवासी जुगनू सिंह के रूप की है. मृतक के पास रखे आई कार्ड में उसका पदनाम ट्रैक मेंटेनर है. लेकिन जुगनू सिंह की मौत के कारणों का स्पष्ट रूप से खुलासा (Railway employees body found on track in Janjgir) नहीं हो पाया है. फिलहाल पुलिस ने परिजनों को घटना की सूचना दे दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए अकलतरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया है.

मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस: पुलिस मृतक के परिजनों से पूछताछ कर रही है. ऐसी संभावना जताई रही है कि जुगनू सिंह अकलतरा स्टेशन में उतर कर पैदल लटिया समपार में ड्यूटी करने के लिए जा रहे होंगे .तभी वह ट्रेन की चपेट में आ गए. जिससे उनकी मौत हो गई