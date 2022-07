कोरबा : शहर के सर्वमंगला चौकी अंतर्गत एक नशेड़ी युवक ने जमकर उत्पात मचाया (Fire on car in Korba Sarvamangala area ) है. पहले तो उसने एटीएम को तोड़ने का प्रयास किया. लेकिन जब नशेड़ी को पैसे नहीं मिले तो घर के बाहर खड़े कार में आग लगा (Drunk youth riot in Korba )दी.इसके बाद आरोपी युवक ने राशन की दुकान में आग लगाने की कोशिश की है.जहां एक तरफ एटीएम को नुकसान पहुंचा है वहीं कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई (Addict broke ATM in Korba) है. सूचना पुलिस तक पहुंची और छानबीन के बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है.

कोरबा में नशेड़ी युवक का उत्पात, एटीएम तोड़ा और लगा दी कार में आग

कहां का है मामला : मामला सर्वमंगला चौकी क्षेत्र का है. जानकारी के मुताबिक, बरमपुर स्थित पुरानी बस्ती निवासी रमेश पटेल की नई कार उनके घर के बाहर खड़ी हुई थी. देर रात करीब 1 बजे घर में धुआं भर जाने की वजह उनकी नींद खुल गई. जब घर से बाहर निकलकर देखा तो उनकी कार धू-धू कर जल रही थी. अचानक कार से जोर-जोर से धमाके भी होने लगे. इसके कारण आसपास के लोग भी घबरा कर घर से बाहर निकले. इसकी सूचना पुलिस को दी (arson in car and atm in korba) गई.





कैसे पकड़ा गया आरोपी : सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. तब पाया कि ATM के बटन और कैश विड्रॉल सिस्टम जल गया है. लोगों ने आरोपी को नशे में देखा था. इसलिए उसी पर शक जताया गया. वहीं एटीएम बूथ के बगल में स्थित राशन की दुकान को भी जलाने का प्रयास किया गया था. इस दौरान लोगों के साथ कुसमुंडा के वैशाली नगर निवासी मनीष कौशिक भी दिखाई दे रहा था. वह हर जगह घूम-घूम कर लोगों से पूछ रहा था, किसने आग लगाई है. पुलिस के पूछताछ और जांच में यह बात सामने आ गई कि मनीष ने हीं एटीएम में तोड़फोड़ करने के साथ कार में आग लगाई थी.



आरोपी है बस्ती का पुराना निवासी : पुलिस आरोपी को पकड़कर घटना स्थल पर पहुंची. चौकी प्रभारी वैभव तिवारी ने बताया कि '' मनीष करीब 8-9 साल पहले वहीं बस्ती में ही रहता था. इतनी रात में उसे वहां देखकर लोगों को संदेह हुआ. रात करीब 3 बजे मनीष को उसके घर से पकड़ा गया. पूछताछ में उसने बताया कि दोस्त की बर्थ पार्टी मनाने के बाद वो बस्ती में पहुंचा था. पहले उसने ATM तोड़ने का प्रयास किया. सफल नहीं हुआ तो उसे जलाने का प्रयास किया. फिर कार और दुकान में आग लगा दी.

दो लोगों की हुई गिरफ्तारी : इस विषय में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि '' बीती रात एटीएम में तोड़फोड़ और एक वाहन में आगजनी की घटना हुई थी. जिसमें दो आरोपी शेख समीर खान और मनीष कौशिक को गिरफ्तार किया गया है. दोनों पहले भी आपराधिक प्रकरण में शामिल रहे हैं. उनके पास से कुछ पर्स और अन्य सामान भी जब्त किए गए हैं. दोनों ही कुसमुंडा क्षेत्र के निवासी हैं. आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल दाखिल करा दिया गया है.