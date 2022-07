कोरबा : शैक्षणिक गतिविधियों के सुचारू क्रियान्वयन के लिए शिक्षा विभाग में शैक्षिक संकुल समन्वयक(सीएसी) बनाए जाते(Tension between two incharge for a sankul in Korba) हैं. प्रत्येक 10 से 12 प्राइमरी, मिडिल स्कूलों का एक क्लस्टर बनाकर इनकी जवाबदेही संकुल समन्वयक को दी जाती है. कोरबा विकासखंड के पीडब्ल्यूडी रामपुर में संकुल समन्वयक के पद को लेकर विभाग के ही 2 शिक्षक आपस में भिड़ गए (Conflict with cluster coordinator in Korba PWD Rampur) हैं. बात जूता मारने तक पहुंच गई. दोनों के बीच कुछ दिन पहले हुई इस नोकझोंक का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया. अब यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है. जिससे विभाग की भी किरकिरी हो रही है.

रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन : दरअसल पीडब्ल्यूडी, रामपुर संकुल के सीएसी (संकुल समन्वयक) एसके द्विवेदी 30 जून को सेवानिवृत्त हुए हैं. सेवानिवृत्ति उपरांत रिक्त पद पर मिडिल स्कूल के शिक्षक वीरु गुप्ता को यहां के प्राचार्य जो कि संकुल के नोडल अधिकारी भी हैं. जिन्होंने संकुल समन्वयक का कार्य करने हेतु निर्देशित कर दिया गया.अब इसी बीच एसके द्विवेदी ने सहायक संचालक बिलासपुर से अपने कार्यकाल का एक्सटेंशन करा लिया. जिसके बाद बतौर संकुल समन्वयक का कार्य करने के लिए प्रभार लेने पीडब्ल्यूडी संकुल पहुंच गए. यहां प्रभार लेने और हस्ताक्षर करने को लेकर वीरु गुप्ता और एसके द्विवेदी के बीच कहासुनी हुई.







जूता उतार कर रख दिया टेबल पर, कहा मार लो जूता : प्राचार्य के सामने ही संकुल समन्वयक (सीएसी) के पद को लेकर दोनो शिक्षकों में ठन (Controversy over the post of Cluster Coordinator in Korba) गई. दोनों शिक्षक अधिकारी के सामने भी उलझ गए. घटना के संबंध में एक वीडियो भी वायरल हुआ है. जिसमें द्विवेदी ने पीडब्ल्यूडी के प्राचार्य कक्ष में अपने पैर से जूता निकालकर टेबल पर रख दिया और उन्होंने वीरु गुप्ता से कहा कि ले जूता मार ले और टेबल पर ही आगे की तरफ झुक गये. यह वाक्या 21 जुलाई को सुबह 11.30 से 12 बजे के मध्य हायर सेकेण्डरी स्कूल पीडब्ल्यूडी रामपुर के प्राचार्य दफ्तर का है. सीएसी के पद को लेकर दोनो बीईओ के समक्ष भी उलझ चुके हैं.





एक्सटेंशन मिलने के बाद मुझे अधिकार : इस मामले में द्विवेदी का कहना है कि ''उन्हें उच्च स्तर से एक्सटेंशन इसी पद के लिए मिला है. वहीं वीरु गुप्ता नोडल अधिकारी के द्वारा जारी आदेश का हवाला देकर पदस्थापना चाह रहे हैं. स्कूलों के निरीक्षण में दोनों के द्वारा बतौर संकुल प्रभारी हस्ताक्षर (cluster Coordinator in Korba ) किए जा रहे हैं. यह पूरा वाक्या और घटनाक्रम का वायरल वीडियो शिक्षा महकमे में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है.

जिले में कितने संकुल :कोरबा जिले में कुल मिलाकर 249 संकुल केंद्र है. जहां एक संकुल प्रभारी होते हैं. सभी संकुल के अधीन 10 से 12 प्राइमरी और मिडिल स्कूल आते हैं. जहां की शैक्षिक गतिविधियों को संभालना संकुल प्रभारी की जिम्मेदारी होती है. लेकिन जिले के पीडब्ल्यूडी रामपुर संकुल में मामला उलझ गया है. अधिकारी इस विवाद को जल्द सुलझा लेने की बात भी कह रहे हैं.