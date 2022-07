रायपुर : देश में अभी भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. ऐसे में अब भारत में मंकीपॉक्स का खतरा मंडरा रहा (Suspected patient of monkeypox in Raipur) है. भारत सहित दुनिया भर में अब तक 16 हज़ार से ज्यादा मंकीपॉक्स के मरीज मिल चुके (Monkeypox threat in Raipur) हैं. इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मंकीपॉक्स का एक संदिग्ध मरीज मिला है. जैसे ही मंकीपॉक्स के संदिग्ध मरीज की पहचान हुई तुरंत उसे आइसोलेट कर दिया गया है.

बच्चे को किया गया आइसोलेट : रायपुर सीएमएचओ डॉ मीरा बघेल (Raipur CMHO Dr Meera Baghel) ने बताया कि " रायपुर के मेकाहारा में ओपीडी के दौरान 1 बच्चे में मंकीपॉक्स के लक्षण दिखाई दिए हैं. जिसके बाद बच्चे को तुरंत आइसोलेट कर दिया गया (Monkeypox patient in Mekahara Raipur) है. वहीं उसके सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है. जांच के बाद रिपोर्ट आने पर पता चलेगा कि बच्चे को मंकीपॉक्स है या नहीं."

क्या होता है मंकीपॉक्स : मंकीपॉक्स एक वायरस है , जो रोडेंट और प्राइमेंट जैसे जंगली जानवरों में पैदा होता (Monkeypox in chhattisgarh) है. इससे कभी-कभी इंसान भी संक्रमित हो जाता है. इस तरीके के ज्यादातर मामले मध्य और पश्चिम अफ्रीका में देखे गए हैं. इस बीमारी की पहचान सबसे पहले वैज्ञानिक ने 1958 में की थी. जब शोध करने वाले बंदरों में चेचक जैसी बीमारी के प्रकोप हुए थे. इसलिए इसे मंकीपॉक्स कहा जाता है.

कैसे फैलता है मंकीपॉक्स : मंकीपॉक्स किसी भी व्यक्ति के क्लोज कांटेक्ट में रहने पर ही इसके फैलने के चांसेस रहते हैं. लंबे समय तक अगर व्यक्ति किसी के क्लोज कांटेक्ट में है. तभी मंकीपॉक्स फैलने के चांसेस रहते हैं. इसके अलावा गले मिलना, खांसी, छींक से भी ये फैल सकता है. मंकीपॉक्स के सिम्टम्स वायरल इंफेक्शन वाले ही रहते हैं. बुखार आना , सिर दर्द , ठंड लगना और थकान जैसे आम लक्षण होते (Monkeypox cases in raipur ) हैं.