रायपुर : छत्तीसगढ़ में बीएड और डीएड के लिए काउंसिलिंग जल्द ही शुरु होने वाली है. आपको बता दें कि राज्य में बीएड की 14 हजार से ज्यादा सीटें (BEd DEd admission process in chhattisgarh) हैं.जिसके लिए फॉर्म 29 जुलाई से भरने शुरु हो जाएंगे. पहले चरण की काउंसिलिंग की सूची 18 अगस्त को जारी की जाएगी. सूची जारी होने के बाद आवेदक 149 संस्थानों में एडमिशन ले सकते हैं. आपको बता दें कि इस बार बीएड में 122747 छात्रों ने परीक्षा दी थी.जिनके नतीजे पिछले हफ्ते जारी हुए हैं.नतीजे जारी होने के बाद उन कॉलेजों की सूची भी जारी की गई है जहां पर परीक्षार्थी एडमिशन ले (Counseling for BEd in Chhattisgarh) सकेंगे. ओवरऑल रैंक के आधार पर सीटों का आबंटन किया जाएगा

कब से मिलेंगे फॉर्म : बीएड प्रवेश के पहले चरण में 29 जुलाई से 7 अगस्त तक विकल्प फार्म भरे (Option Form for BEd in Chhattisgarh) जाएंगे. दावा-आपत्ति के लिए 12 अगस्त को सूची जारी होगी. दावा-आपत्ति के निपटारे के बाद 18 अगस्त को पहली लिस्ट जारी होगी. जिन अभ्यर्थियों को सीटें मिलेंगी उन्हें 25 अगस्त तक संबंधित कॉलेजों में प्रवेश लेना होगा. इसके बाद 5 सितंबर को सेकेंड लिस्ट जारी होगी. 9 सितंबर तक दाखिले होंगे.

दूसरा चरण कब : एडमिशन का दूसरा फेज 13 सितंबर से शुरू होगा. जिसके लिए 17 सितंबर तक विकल्प फार्म भरे ( Admission in three phases for BEd in Chhattisgarh) जाएंगे. सेकंड फेज की लिस्ट 24 सितंबर को जारी होगी.जिसमें 29 सितंबर तक प्रवेश होंगे. दूसरी लिस्ट 11 अक्टूबर को जारी होगी. वहीं बीएड में प्रवेश का तीसरा चरण 19 अक्टूबर से शुरू होगा. जिसमें 22 अक्टूबर तक विकल्प फार्म भरे जाएंगे. इस तरह से बीएड में प्रवेश की प्रक्रिया 10 नवंबर तक चलेगी.

डीएलएड के लिए प्रवेश कब : डीएलएड में प्रवेश के लिए भी 29 जुलाई से 3 अगस्त तक विकल्प फार्म भरे जाएंगे. प्रवेश के लिए पहली लिस्ट 16 अगस्त को जारी होगी. बीएड की तरह ही डीएलएड में प्रवेश की प्रक्रिया तीन चरणों में होगी. राज्य में डीएलएड की साढ़े छह हजार सीटें हैं. लेकिन इस बार 57657 परीक्षार्थी प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए हैं. लिहाजा कुछ कॉलेजों में सीटें खाली रहने का अनुमान है.