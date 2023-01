रायपुर: प्रेमी जोड़े का मामला हरनावा रायपुर का Case of loving couples Harnava Raipur है, जहां संदिग्ध अवस्था में कार में प्रेमी जोड़े पकड़े गए. lover couple caught in objectionable condition in car in Nava Raipur पुलिसकर्मियों निजाम उनसे बात करने की कोशिश की तो प्रेमी जोड़ा उनसे बदसलूकी करने लगा. पुलिसकर्मियों ने जब उन्हें समझाने की कोशिश की. तब वे भागते हुए उन्हें कुचलने की कोशिश की है. जैसे तैसे पुलिसकर्मी ने भागकर अपनी जान बचाई. इधर, पुलिसकर्मी का पीछा करते हुए प्रेमी जोड़ा तेलीबांधा पहुंच गए. पुलिसकर्मी का पीछा करने के दौरान गुस्से में युवक ट्रैफिक नियमों को नजरअंदाज करते हुए कई सिग्नल को तोड़ तेलीबांधा पहुंचा, जहां पुलिस ने उन्हें दबोच लिया. Lover couples fiercely created ruckus in Nava Raipur





थाने में मचाया उत्पात: तेलीबांधा पुलिस ने बैरिकेड लगाकर प्रेमी जोड़ा को दबोच लिया. सूत्रों के मुताबिक तेलीबांधा थाना में युवती ने जमकर उत्पात मचाया. युवती ने पुलिस टीम से मारपीट कर मोबाइल तोड़ा. इतना ही नहीं युवती ने पुलिकर्मियों को झूठे आरोप लगा फंसाने की भी धमकी दी. देर रात तक थाने में युवती का यह हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा. इसके बाद तेलीबांधा पुलिस ने मंदिर हसौद थाना क्षेत्र का मामला है. कहकर उन्हें वहां भेज दिया.

हाईप्रोफाइल मामला होने की वजह से छोड़ दिया गया: सूत्रों के मुताबिक युवक और युवती किसी बड़े घराने के थे. हाईप्रोफाइल मामला होने की वजह से तेलीबांधा पुलिस ने मंदिर हसौद थाना क्षेत्र का मामला होना बताकर उन्हें वहां भेज दिया. इसके बाद मंदिर हसौद पुलिस ने हाईप्रोफाइल लोगों के फोन आने के बाद युवक और युवती को बिना केस दर्ज किए छोड़ दिया है.फिलहाल इस मामले पर अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं.





क्या कहना है अफसरों का: इस मामले में तेलीबांधा थाना प्रभारी भावेश गौतम ने बताया कि " यह मामला मंदिर हसौद थाना क्षेत्र का था. इसलिए युवक और युवतियों को मंदिर हसौद रेफर कर दिया गया था. ज्यादा जानकारी मंदिर हसौद थाना पुलिस ही दे सकती है. हमने जब मंदिर थाने में फोन लगाया तो वहां के अफसरों ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया. बहरहाल युवक और युवतियों को छोड़ दिया गया है. उनके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है."