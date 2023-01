कांकेर: नरहरपुर ब्लॉक की एक युवती ने बालोद जिले के देवारभाट निवासी गाजी अहमद पर गंभीर आरोप लगाए हैं. युवती का आरोप है कि ''मेरे साथ जबरदस्ती हो रही है. गाजी अहमद मुझे फंसा रहा है. मुझसे साइन कराया है. मुझे ये पता नहीं था कि ये साइन शादी के लिए है. मुझे कागज पढ़ने भी नहीं दिया गया और साइन कराया है. जब अखबार में इश्तहार आया तब मुझे पता चला कि यह शादी के लिए है.''

अखबार में निकला ईश्तहार : स्थानीय अखबार में शादी का इश्तहार निकलने पर समाज के लोगों ने युवती से पूछताछ की. पटेल समाज के अध्यक्ष कौशल पटेल ने बताया कि '' यह मामला धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी देने का है. हमारे समाज की बेटी है. उसको एक समुदाय विशेष के लड़के ने जान से मारने की धमकी दी है. उसके परिवार वालों को भी जान से मारने की धमकी दी है. अगर शादी करने तैयार नहीं है तो पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दिया है. युवती को जबरदस्ती 20 तारीख को ले गया और एक कागज में साइन कराया है. उस साइन के बारे में युवती को मालूम भी नहीं है. एक पेपर कटिंग के माध्यम से हम समाज वालों को पता चला कि वो हमारी समाज की बेटी से शादी करना चाह रहा है.''

ये भी पढ़ें- शिक्षिका पर छात्राओं को परेशान करने का आरोप, कलेक्टर से हुई शिकायत

कौन है आरोपी युवक : जिस युवती ने मुस्लिम युवक पर आरोप लगाए हैं उसका नाम गाजी अहमद है. युवती मिडिल स्कूल में चपरासी के पद पर है. जहां पर 20 दिसंबर को आरोपी युवक ने पहुंचकर युवती को धमकाया. जान से मारने की धमकी देने के कारण युवती आरोपी युवक गाजी अहमद के साथ चली गई.गाजी युवती को अपने साथ बालोद लाया और शपक्ष पत्र पर साइन करवा लिया. तब तक युवती को ये नहीं पता था कि शपथ पत्र में वो साइन क्यों कर रही है.बाद में जब गाजी ने युवती के साथ शादी करने का ईश्तहार पेपर में निकलवाया तब इस बात का खुलासा हुआ. अब युवती ने आरोपी की गिरफ्तारी के साथ न्याय की मांग की है. वहीं पुलिस अधीक्षक ने भी कहा है कि मामले की जांच की जाएगी और जांच में जो तथ्य मिलेंगे, उसके आधार पर उचित कार्यवाई होगी.''kanker crime news

पटेल समाज के अध्यक्ष कौशल पटेल ने बताया कि '' जब हम समाज वालों ने बैठकर युवती से पूछताछ की तो युवती ने बताया कि वो मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी देता है. इस दहशत की वजह से मैंने कागज पर दस्तखत किया है. हम शिकायत लेकर एसपी से मिलने पहुंचे हैं. एसपी ने हमें कार्रवाई का भरोसा दिया है. उन्होंने युवती की सुरक्षा का भी आश्वासन दिया है.''

Kanker SP Shalabh Sinha ने बताया ''एक युवती ने शिकायत की है कि एक व्यक्ति उनको धमकी दे रहा है. शादी करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है. उनकी शिकायत हमें मिल गई है. इस मामले में हम जांच कर उचित कार्रवाई करेंगे. जबतक शिकायत की जांच नहीं हो जाती है, तबतक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है. "Complaint of pressure for marriage in Kanker