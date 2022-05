कवर्धा में पति ने ली पत्नी की जान, शराब के नशे में किया जानलेवा हमला

दुल्लहपुर गांव में शराबी पति ने पत्नी की टंगिया से हमला करके अपनी पत्नी की जान ले (Murder in Kawardha Dullahpur village ) ली. विवाद शराब पीने से मना करने को लेकर हुआ था. जिसके बाद शराबी पति अपना आपा खो बैठा और पत्नी पर जानलेवा हमला किया. जिस वक्त पति अपनी पत्नी पर बेरहमी से हमला कर रहा था वो नशे में था. लेकिन अगले दिन जब नशा टूटा तो उसके होश ठिकाने आए.

जमीन मुआवजा मामला: रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की संपत्ति हो रही कुर्क, कुलपति और कुलसचिव की सरकारी गाड़ी जब्त

प्रदेश के सबसे पुराने और सबसे बड़े रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में संपत्तियां कुर्क की जा रही है. जमीन मुआवजे के मामले में विश्वविद्यालय की लगातार दिक्कतें बढ़ रही हैं. कुछ दिन पहले ही कुलपति और कुलसचिव की सरकारी गाड़ी जब्त की गई. अब कुलसचिव के चेंबर में रखी टेबल-कुर्सी, सोफा और टीवी भी कुर्क की गई है.

रामानुजगंज में सीएम भूपेश की जनचौपाल, मौके पर ही निपटा दी कई समस्याएं

रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्राम पंचायत आरागाही में क्षेत्रीय विधायक सहित जिले के अधिकारियों साथ बैठकर जनचौपाल लगाई . इस दौरान उन्होंने यहां के लोगों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान करने के निर्देश अधिकारियों को दिए. जनचौपाल कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन (Chhattisgarh Chief Secretary Amitabh Jain) भी मौजूद थे.

रायपुर में अब ट्रैफिक रूल तोड़ना पड़ेगा महंगा, दोगुना जुर्माना वसूलेगी ट्रैफिक पुलिस

ट्रैफिक सिग्नल पर इंतजार नहीं करने वाले वाहन चालकों को अब दोगुना जुर्माना देना होगा. नए व्हीकल एक्ट के मुताबिक अब सिग्नल तोड़ने वाले लोगों से ट्रैफिक पुलिस 1000 की जगह 2000 का जुर्माना (Double fine for breaking traffic rules in Raipur) वसूलेगी.यही नहीं पुलिस अब पब्लिक के भेजे गए मोबाइल फुटेज के आधार पर भी कार्रवाई करके उक्त वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई करेगी. जिसमे सिग्नल तोड़ने का वीडियो या फोटो डीटेल में देना होगा.

पुलिस-नक्सली मुठभेड़: सुरक्षाबलों ने नक्सलियों को घेरा, दोनों तरफ से गोलीबारी जारी, ऑपरेशन पर निकले थे जवान

दंतेवाड़ा जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ चल रही है. बताया जा रहा है कि DRG के जवानों और दंतेश्वरी महिला फाइटर्स ने नक्सलियों को घेर लिया है. नक्सलियों के कई बड़े लीडरों के जमा होने की सूचना मिली थी. एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि अंदरूनी और नक्सल प्रभावित इलाका होने की वजह से ज्यादा जानकारी सामने नहीं आ सकी है. मुठभेड़ अब भी जारी है.

रायपुर में ठगी करने वाले भिलाई से गिरफ्तार, सीसीटीवी के मदद से चढ़े पुलिस के हत्थे

रायपुर में भोलेनाथ का दर्शन कराने के नाम पर महिला को ठगने वाले दो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है. दोनों आरोपी भिलाई के लॉज में ऐश कर रहे थे. पुलिस के मुताबिक आरोपी महाराष्ट्र के अमरावती जिले के रहने वाले हैं. रायपुर पुलिस ने आरोपियों के सीसीटीवी फुटेज को वायरल किया (raipur police made the footage viral) था.

जशपुर में देसी शराब नहीं देने पर महिला पर हमला, फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस

नारायणपुर थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने शराब नहीं देने पर बुजुर्ग महिला पर हमला कर (elderly woman attacked with a weapon) दिया. जिससे महिला गंभीर रुप से घायल हो गई. हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. पुलिस को जैसे ही इस बात की जानकारी लगी, वैसे ही घेराबंदी करके आरोपियों की तलाश करने में जुट गई है. वहीं महिला का इलाज कुनकुरी अस्पताल में चल रहा है.

कोरिया: नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोपी जनकपुर से गिरफ्तार

केल्हारी थाना अंतर्गत नाबालिग बच्ची को शादी करने का झांसा देकर भगाकर ले गया. उसके बाद आरोपी दैहिक शोषण कर बलात्कार कर रहा था. जिसके आरोप में पुलिस ने आरोपी को जनकपुर से गिरफ्तार किया है. पुलिस ने सकुशल नाबालिग को उसके परिजनों को सुपुर्दं कर दिया है.

धमतरी के कुरुद में धोखाधड़ी का आरोपी गिरफ्तार, पत्थर पॉलिस फैक्ट्री का झांसा देकर ठगे थे 5 लाख 80 हजार

कुरूद पुलिस ने धोखाधड़ी के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर पीड़ित से पत्थर पॉलिस फैक्ट्री किराए से देने के नाम से 5 लाख 80 हजार 300 रूपए की धोखाधड़ी (Cheating in the name of stone factory in Kurud) की है. फिलहाल पुलिस ने ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है.

कांकेर में बच्चों को जहर देकर पति-पत्नी ने की आत्महत्या!

कांकेर बस स्टैंड स्थित बस्तर लॉज में पति-पत्नी की लाश फांसी के फंदे पर लटकी मिली. कमरे के बिस्तर पर दो मासूम बच्चे भी मृत पाए गए. पति-पत्नी के हाथ पीछे से बंधे हुए थे. प्रथम दृष्टया पुलिस इसे आत्महत्या का मामला मानकर चल रही है. लेकिन पुलिस को अब तक कोई भी स्पष्ट कारण पता नहीं चल पाया. घटनास्थल से किसी तरह का कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है.