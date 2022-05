धमतरी : कुरूद पुलिस ने धोखाधड़ी के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर पीड़ित से पत्थर पॉलिस फैक्ट्री किराए से देने के नाम से 5 लाख 80 हजार 300 रूपए की धोखाधड़ी (Cheating in the name of stone factory in Kurud) की है. फिलहाल पुलिस ने ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 2 फरवरी 2021 को प्रार्थी रविन्द्र कुमार टण्डन पिता राधिका प्रसाद टण्डन ने मुजगहन जिला रायपुर में लिखित आवेदन दिया था. जिसके बाद आरोपी भूषण तुर्काने , विश्वनाथ तुर्काने , टानिक साहू , सोमनाथ निषाद के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था.

पत्थर पॉलिस फैक्ट्री के नाम पर धोखाधड़ी : आरोपियों ने पत्थर पॉलिस फैक्ट्री किराये से देने के नाम पर अलग-अलग दिनांक में 5 लाख 80 हजार 300 रूपये का धोखाधड़ी की थी . जिसके बाद थाना कुरूद में आरोपीगण के विरूद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया (Fraud case in Kurud police station) गया. विवेचना के दौरान आरोपियों के पतासाजी के लिए पुलिस टीम भेजी गई. जिसके बाद टीम ने एक आरोपी भूषण तुर्काने को गांव के बाजार से गिरफ्तार किया. आरोपी ने ठगी करने की बाद को स्वीकार कर लिया है. जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया. इस मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.