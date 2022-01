नए साल पर वैष्णो देवी मंदिर में मची भगदड़, 6 की मौत

जम्मू कश्मीर में नए वर्ष के दौरान वैष्णो देवी मंदिर में परिसर में भगदड़ (Stampede occurs at Mata Vaishno Devi Bhawan) मचने से अब तक 6 श्रद्धालुओं के मारे जाने की खबर है. जानकारी के अनुसार कई सारे लोग घायल हुए हैं. पढ़ें पूरी खबर

आज की खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

1 - एक जनवरी 2022 से होंगे कई बदलाव, जानिए हमारी जेब पर क्या होगा असर

नए साल के पहले दिन से ही कुछ ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है. आखिर कौन से हैं वो बदलाव जानने के लिए पढ़िए पूरी ख़बर

2. आज प्रधानमंत्री जारी करेंगे पीएम-किसान की 10वीं किस्त

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनवरी को पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त जारी करेंगे (PM kisan samman nidhi new installment). पीएम-किसान योजना के तहत प्रति वर्ष 6,000 रुपये की राशि को 2000 रुपये की तीन मासिक किस्तों में प्रत्येक चौथे माह किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित किया जाता है. पढ़ें पूरी खबर.

3. 15-18 साल आयुवर्ग के वैक्सीनेशन के लिए आज से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन, जानिये जरूरी बातें

पीएम मोदी ने 15 साल से 18 साल के आयुवर्ग के लिए वैक्सीनेशन का ऐलान किया था. जिसके लिए नए साल के पहले दिन से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और 3 जनवरी से टीकाकरण शुरू होगा. इस बारे में जुड़ी जरूरी जानकारियों के लिए क्लिक करें

4. Education ministry Reading Campaign: 8वीं क्लास तक के बच्चे ले सकेंगे भाग, सुधरेगा सीखने का स्तर

शिक्षा मंत्रालय एक जनवरी से 'पढ़े भारत' अभियान की शुरुआत कर रहा है. इसमें आठवीं कक्षा तक के छात्र भाग ले सकेंगे. 100 दिनों के पढ़े भारत अभियान का मकसद छात्रों के सीखने के स्तर में सुधार लाना है. ज्यादा जानकारी के लिए पढ़ें खबर

5. electoral bonds: सरकार ने एक जनवरी से चुनावी बॉन्ड की बिक्री की मंजूरी दी

पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने 'चुनावी बांड' (इलेक्टोरल बांड) की 19वीं किश्त जारी करने को मंजूरी दी. पढ़ें पूरी खबर

छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें

Sant Kalicharan in judicial custody: महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी मामला: 13 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में कालीचरण

1. महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी मामले में पुलिस ने कालीचरण को कोर्ट में पेश किया है. कोर्ट में कालीचरण की जमानत को लेकर याचिका लगाई गई थी. लेकिन कोर्ट ने कालीचरण को जमानत नहीं दी. कालीचरण को 13 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. पढ़ें पूरी खबर

2. Sukma Naxal encounter: सुकमा में सीआरपीएफ जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर

सुकमा में सुबह से ही सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ (Encounter between security forces and Naxalites in Sukma) जारी है. किस्टाराम के पालाचामा की पहाड़ियों में यह एनकाउंटर (Encounter hills of Palachama of Kistaram) हुआ है. पढ़ें पूरी खबर

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1 - Year Ender

2021: साल 2021 को इन 21 वजहों से रखा जाएगा याद

साल 2021 खत्म होने वाला है. इस साल बहुत कुछ ऐसा हुआ जो कभी आंखों को नम कर गया तो कभी लबों पर हंसी दे गया और कई बार सीना चौड़ा करने की वजह भी साल 2021 ने दी है. आइये आपको बताते हैं इस साल की वो 21 वजहें जिनके लिए इस साल को याद किया जाएगा. पढ़ें पूरी खबर.

2 - GST काउंसिल की मीटिंग में टेक्सटाइल पर टैक्स बढ़ाने का फैसला वापस

GST काउंसिल ने टेक्सटाइल पर टैक्स बढ़ाने का फैसला वापस ले लिया है. हिमाचल प्रदेश के इंडस्ट्री मिनिस्टर बिक्रम सिंह ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि GST काउंसिल ने टेक्सटाइल पर GST रेट में बढ़ोतरी (5% से 12%) करने के फैसले को फिलहाल टाल दिया है. काउंसिल फरवरी 2022 में अपनी अगली बैठक में इस मामले की समीक्षा करेगी. पढ़ें पूरी खबर.

3 - 'अखिलेश बाबू आपकी दूसरी पीढ़ी आ जाए तो भी न ट्रिपल तलाक वापस आएगा और न अनुच्छेद 370'

आयोध्या में जन विश्वास यात्रा के तहत आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बुआ-बबुआ के शासन में आस्था के प्रतीकों का सम्मान नहीं होता था. सपा पर हमला करते हुए शाह ने कहा कि अखिलेश बाबू आपकी दूसरी पीढ़ी आ जाए तो भी न ट्रिपल तलाक वापस आएगा और न अनुच्छेद 370. पढ़ें पूरी खबर.

4 - सीतारमण का पलटवार- IT रेड के लिए क्या चुनाव के बाद मुहूर्त का इंतजार करें

यूपी के इत्र कारोबारी समेत अन्य जगहों पर जांच एंजेंसियों की छापेमारी को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पलटवार किया है. वित्तमंत्री ने कहा कि क्या हमें चुनाव के बाद मुहूर्त का इंतजार करना चाहिए या आज ही चोर को पकड़ना चाहिए? पढ़ें पूरी खबर.

5 - हैदरपुरा अभियान पूरी तरह से पारदर्शी था : DGP जम्मू-कश्मीर

जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने एक बार फिर से दोहराया कि हैदरपुरा अभियान पूरी तरह से पारदर्शी था. फिर भी किसी के पास अगर कोई सबूत है, तो उसे जांच समिति के सामने रखना चाहिए. उनसे स्थानीय पुलिस की जांच के खिलाफ राजनीतिक नेताओं की टिप्पणियों के बारे में सवाल किया गया था. पढ़ें पूरी खबर.

6. चीनी दूतावास की चिट्ठी पर कांग्रेस सांसदों की तीखी प्रतिक्रिया, कहा 'हमारे आंतरिक मामलों में नाक मत घुसाओ'

चीनी दूतावास की चिट्ठी के मामले में कांग्रेस सांसदों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. सभी ने इसे प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताते हुए इसे दो सरकारों के बीच का मसला बताया है. कांग्रेस सांसदों ने कहा है कि उन्हें इस चिट्ठी का जवाब नहीं देंगे. पढ़ें किसने क्या कहा

7. वीरेंद्र सहवाग की बहन अंजू AAP में हुईं शामिल

पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की बहन अंजू सहवाग ने कांग्रेस छोड़कर दिल्ली में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है. उनके साथ राजौरी गार्डन से समाजसेवी अरविंद चंदेला भी आप में शामिल हुए हैं. जानें कांग्रेस का हाथ थामने के बाद उन्होंने क्या कहा

8. ओमीक्रोन के बढ़ते मामलों के बीच फ्लोरोना ने बढ़ाई चिंता, इजरायल में मिला पहला मरीज़

इजरायल में एक नई बीमारी का पहला मामला सामने आया है. जिसे फ्लोरोना कहा जा रहा है. ये covid​​​​-19 और इन्फ्लूएंजा का दोहरा संक्रमण है. पढ़ें पूरी ख़बर

9. महाराष्ट्र में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, 24 घंटे में 8,067 मामले

महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार डरा रही है. स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अकेले शुक्रवार को ही राज्य में 8 हजार से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए है. शुक्रवार को ओमीक्रोन के भी चार मामले आए हैं. पढ़ें पूरी ख़बर

10- IND vs SA: भारत की ODI टीम का एलान, रोहित बाहर...राहुल करेंगे कप्तानी

साउथ अफ्रीका में होने वाली वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान हो गया है. चोटिल रोहित शर्मा वनडे सीरीज से भी बाहर हो गए हैं. ऐसे में केएल राहुल को कप्तान बनाया गया है. पढ़े ख़बर

11- इंडिया के 'यंग किंग' ने जीता U-19 एशिया कप, फाइनल में श्रीलंका को 9 विकेट से हराया

अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में टीम इंडिया ने श्रीलंका को नौ विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है. बारिश से बाधित मुकाबले में भारत के सामने 38 ओवर में 102 रनों का टारेगट था, जिसे टीम ने 21.3 ओवर के खेल में बहुत ही आसानी के साथ एक विकेट खोकर हासिल कर लिया. क्लिक करें

12- ITR filing: आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा नहीं बढ़ेगी

आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है. इस संबंध में राजस्व सचिव तरुण बजाज (Tarun Bajaj) ने कहा कि आधिकारिक समयसीमा 31 दिसंबर है और यह बरकरार है.आईटीआर फाइलिंग प्रक्रिया 'बहुत सुचारु' रूप से चल रही है. पढ़े खबर

13- कर्नाटक निकाय चुनाव में बीजेपी को झटका, 501 सीटें जीतकर कांग्रेस ने दी पटखनी

कर्नाटक के निकाय चुनाव में बीजेपी को करारा झटका लगा है. 1184 वॉर्ड के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस 501 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है. पढ़ें पूरी खबर.

14 - Rashtrapati Bhavan Tour closed : आगंतुकों के प्रवेश पर अगले आदेश तक रोक, 'चेंज ऑफ गार्ड' भी नहीं होगा

कोरोना वायरस के प्रकोप और ओमीक्रोन वेरिएंट (COVID omicron variant) के बढ़ते मामलों के बीच राष्ट्रपति भवन में अगले आदेश तक 'चेंज ऑफ गार्ड' कार्यक्रम नहीं (Change of Guard ceremony) होगा. कोविड-19 के कारण आगंतुकों के लिए राष्ट्रपति भवन शनिवार से बंद (Rashtrapati Bhavan Tour closed) रहेगा. पढ़ें पूरी खबर.