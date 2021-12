तेल अवीव (इज़रायल): दुनिया पिछले करीब 2 साल से कोरोना वायरस की मार झेल रही है. मौजूदा वक्त में भी ओमीक्रोन और डेल्टा जैसे कोविड-19 के वेरिएंट दुनियाभर की मुश्किल बढ़ाए हुए है. ओमीक्रोन के मामले (omicron cases) दुनियाभर के देशों में बढ़ रहे हैं. इस बीच एक नई बीमारी ने दस्तक दी है.

इजरायल में "फ्लोरोना" बीमारी का पहला मामला (israel detects first case of florona disease) सामने आया है, जो कोविड-19 और इन्फ्लूएंजा का दोहरा संक्रमण (double infection of covid​​​​-19 and influenza) है. अरब न्यूज ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी, जिसमें बताया गया था कि इजरायल में फ्लोरोना संक्रमण (florona infection) का पहला मामला सामने आया है.

एक इजरायली अखबार के मुताबिक एक गर्भवती महिला में दोहरे संक्रमण का मामला दर्ज किया गया है. दुनिया भर में अपनी तरह का ये पहला मामला (first case of florona infection) बताया जा रहा है. गौरतलब है कि इजरायल में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. गुरुवार को इजरायल में कोरोना के लगभग 5,000 नए मामले सामने आए हैं.

इस बीच एक नई बीमारी ने इजरायल के स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ा दी है. स्वास्थ्य विभाग इस नई बीमारी के मिले पहले मामले (florona case in israel)का अध्ययन कर रहा है. इसलिये अभी तक ये साफ नहीं है कि ये गंभीर बीमारी की वजह बन सकता है या नहीं. बताया जा रहा है एक गर्भवती महिला फ्लोरोना से संक्रमित पाई गई. यह कोरोना और इंफ्लूएंजा (corona and influenza) का दोहरा संक्रमण है. फिलहाल इस दोहरे संक्रमण के पहले मरीज की जांच गंभीरता से हो रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि जांच करने पर फ्लोरोना के और भी मामले सामने आ सकते हैं.

गौरतलब है कि इजरायल दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां कोरोना की दो बूस्टर डोज लगाई जा रही है.

(एजेंसी इनपुट)