छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ (IAS transfer in Chhattisgarh) है. राज्य सरकार ने 37 आईएएस अफसरों को इधर से उधर किया है.

बीजापुर के कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी के बयान पर छत्तीसगढ़ में सियासत गर्म हो गई है. विक्रम मंडावी पर आरोप है कि उन्होंने अग्निपथ योजना के खिलाफ बयान देकर छत्तीसगढ़ के युवाओं को भड़काने का काम (Vikram Mandavi accused of instigating youth against Agnipath scheme) किया है. विक्रम मंडावी पर आरोप है कि उन्होंने बीजापुर में सोमवार को युवाओं से बिहार और यूपी जैसा आंदोलन छत्तीसगढ़ में करने की बात कही (Vishnudev Sai demands NIA probe against Vikram Mandavi) थी. युवाओं को भड़काने का काम किया था.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक (GST Council Meet) आज से चंडीगढ़ में हो रही है. इस बैठक में राज्यों को क्षतिपूर्ति, कर दरों में बदलाव पर चर्चा हो रही (TS Singhdev objected abolition of protected revenue in GST) है. टीएस सिंहदेव कोरोना संक्रमित होने की वजह से इस बैठक में शामिल नहीं हो ( Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) पाए हैं. उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र ( TS Singhdeo Wrote Letter To Union Finance Minister ) लिखा है.

रेलवे ने फिर कुछ यात्री ट्रेनों को प्रभावित किया है. इस दौरान कुछ ट्रेनें रद्द की गईं हैं. तो कुछ के मार्ग परिवर्तित किए गए (Change routes of many trains in Bilaspur Railway Division) हैं.

बिलासपुर में बंद हुईं सिटी बसों को दोबारा शुरु करने के लिए अब निगम प्रदेश सरकार का मुंह देख रहा (City buses are not running in Bilaspur) है.

नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक (Leader of Opposition Dharamlal Kaushik) ने ईडी को लेकर बड़ा बयान दिया है. धरमलाल ने ईडी की जांच को प्रभावित नहीं करने की बात कही है. साथ ही कांग्रेस पर ईडी को बदनाम करने का आरोप लगाया है.

गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की सीमा पर राज्य सरकार के आदेश का पालन नहीं हो रहा (Negligence in the border of Gaurela Pendra Marwahi district) है. दूसरे राज्य से लोग आसानी से प्रदेश की सीमा में आ जा रहे हैं.

सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश में हो रही कम बारिश को लेकर चिंता जाहिर की (less rain in chhattisgarh increased the concern of CM Bhupesh) है.

धमतरी में रोजगार कार्यालय (Dhamtari District Employment Registration Office) में इन दिनों बेरोजगार युवकों का मेला लगा हुआ है. लेकिन पंजीयन कराने के लिए पहुंच रहे बेरोजगार यहां बदइंतजामी से परेशान हैं.

रायपुर के सुरेंद्र बैरागी और आशा बैरागी ऐसे शिल्पकार (Surendra Bairagi making cups and glasses from coconut) हैं. जिन्होंने अपनी कारीगरी से हर किसी का दिल जीत लिया है. इन्होंंने वेस्ट नारियल से बर्तन बना डाले हैं. जिसका उपयोग आप आसानी से कर सकते हैं. यह दोनों स्वच्छता के सिपाही भी हैं. इन्होंने नो पॉलीथिन कैंपेन में भी सक्रिय भूमिका निभाई (Craftsman Surendra Bairagi) है. ईटीवी भारत ने सुरेंद्र बैरागी और आशा बैरागी से खास बात (conversation with Surendra Bairagi ) की है.

