बिलासपुर : बिलासपुर ईस्ट कोस्ट रेलवे सम्बलपुर रेल मण्डल (Maintenance work on Bilaspur East Coast Railway Sambalpur Railway Division) के टिटलागढ़-सीकीर सेक्शन मे ट्रेफिक कम पावर ब्लॉक का कार्य किया (Problems of passengers in Bilaspur Railway Division) जाएगा. इस कार्य के लिए 7 से 17 जुलाई तक ट्रैफिक सह पावर ब्लॉक लिया गया है.इसके फलस्वरूप कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित (Passenger trains canceled again in Bilaspur Railway Division ) रहेगा.

रद्द होने वाली गाड़ियां

1. दिनांक 07 से 17 जुलाई, 2022 तक रायपुर एवं विशाखापटनम से चलने वाली 08527/08528 रायपुर-विशाखापटनम-रायपुर स्पेशल एक्सप्रेस रद्द रहेगी

2. दिनांक 07, 10 एवं 14 जुलाई, 2022 को त्रिरुपति से चलने वाली 17482 त्रिरुपति-बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी

3. दिनांक 09, 12 एवं 16 जुलाई, 2022 को बिलासपुर से चलने वाली 17481 बिलासपुर-त्रिरुपति एक्सप्रेस रद्द रहेगी

4. दिनांक 11 से 17 जुलाई, 2022 तक पूरी एवं दुर्ग से चलने वाली 18425 / 18426 पूरी –दुर्ग –पूरी एक्सप्रेस रद्द रहेगी है

5. दिनांक 07 से 17 जुलाई, 2022 तक टिटलागढ़ एवं बिलासपुर से चलने वाली 08263/08264 टिटलागढ़-बिलासपुर-टिटलागढ़ स्पेशल एक्सप्रेस रद्द रहेगी

परिवर्तित मार्ग से रवाना होने वाली गाड़ियां

रायपुर-टिटलागढ़-सम्बलपुर के स्थान पर परिवर्तित बिलासपुर–ईब-सम्बलपुर होकर चलेगी

1. दिनांक 10 जुलाई, 2022 को कुर्ला से चलने वाली 12145 कुर्ला-पूरी एक्सप्रेस बिलासपुर-ईब-सम्बलपुर होकर रवाना होगी

2. दिनांक 12 जुलाई, 2022 को पूरी से चलने वाली 12146 पूरी-कुर्ला एक्सप्रेस सम्बलपुर-ईब-बिलासपुर होकर रवाना होगी

3. दिनांक 10 जुलाई, 2022 को पूरी से चलने वाली 22827 पूरी-सूरत एक्सप्रेस सम्बलपुर-ईब- बिलासपुर होकर रवाना होगी

4. दिनांक 12 जुलाई, 2022 को सूरत से चलने वाली 22828 सूरत-पूरी एक्सप्रेस बिलासपुर-ईब- सम्बलपुर होकर रवाना होगी

5. दिनांक 08 एवं 15 जुलाई, 2022 को गांधीधाम से चलने वाली 12993 गांधीधाम-पूरी एक्सप्रेस बिलासपुर- ईब-सम्बलपुर होकर रवाना होगी

6. दिनांक 11 एवं 18 जुलाई, 2022 को पूरी से चलने वाली 12994 पूरी - गांधीधाम एक्सप्रेस सम्बलपुर-ईब –बिलासपुर होकर रवाना होगी

7. दिनांक 06 एवं 13 जुलाई, 2022 को पूरी से चलने वाली 20861 पूरी-अहमदाबाद एक्सप्रेस सम्बलपुर-ईब-बिलासपुर होकर रवाना होगी

8. दिनांक 08 एवं 15 जुलाई, 2022 को अहमदाबाद से चलने वाली 20862 अहमदाबाद-पूरी एक्सप्रेस बिलासपुर-ईब-सम्बलपुर होकर रवाना होगी

9. दिनांक 07, 11 एवं 14 जुलाई, 2022 को पूरी से चलने वाली 20823 पूरी-अजमेर एक्सप्रेस सम्बलपुर-ईब-बिलासपुर होकर रवाना होगी

10. दिनांक 07, 12 एवं 14 जुलाई, 2022 को पूरी से चलने वाली 20823 पूरी-अजमेर एक्सप्रेस बिलासपुर-ईब –सम्बलपुर होकर रवाना होगी ।