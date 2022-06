गौरेला पेंड्रा मरवाही : छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उस पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने आदेश जारी करते हुए अंतरराज्जीय सीमा पर दूसरे प्रदेश से आने वाले लोगों के कोविड टेस्ट किये जाने और कोरोना गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराने का आदेश जारी किया था. लेकिन जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही से मध्यप्रदेश की ओर से आने वाले अंतरराज्जीय सीमा पर अमल नही किया (Government order is not being followed on the inter state border of Chhattisgarh ) गया. यहां पर मध्यप्रदेश की ओर से आने वाले लोग पहले की तरह बेरोक टोक छत्तीसगढ़ की सीमा पर आ जा रहे हैं.



क्यों लिया गया फैसला : दरअसल छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर तेजी से बढ़ रही है. हर दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा (No vigilance about Kovid in Marwahi) है. बात करें गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की तो यहां पर अभी तक कोरोना के मामले सामने नही आए हैं,लेकिन कोरोना के बढ़ते मामले सामने आने के बाद प्रदेश के अन्य अंतरराज्जीय सीमा के साथ ही जिले से लगने वाले छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश की अंतरराज्जीय सीमा पर कोविड टेस्ट किये जाने का आदेश राज्य सरकार ने जारी किया (Negligence in the border of Gaurela Pendra Marwahi district) है.

आदेश का पालन नहीं : जब हमने आदेश के बाद अंतरराज्जीय सीमा पर जाकर स्थिति का जायजा लिया तो ये बात सामने आई कि एमपी से आने वाले किसी भी यात्री या वाहन को बार्डर पर नहीं रोका जा रहा है. ना ही किसी का कोविड टेस्ट हो रहा (No covid test on the border of Gaurela Pendra Marwahi) है. लोग बड़ी ही आसानी से बेरोक टोक छत्तीसगढ़ आ रहे हैं. बॉर्डर पर अंतरराज्जीय सीमा पर तैनात जवान के साथ हमने मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ की ओर आने वाले लोगो से बात भी की. इस दौरान कोविड टेस्ट की बात नहीं होने की बात सामने आई.