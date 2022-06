रायपुर :छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक अफसरों का तबादला किया गया (IAS transfer in Chhattisgarh) है. राज्य सरकार ने 37 आईएएस अफसरों का तबादला किया (major administrative surgery in chhattisgarh ) है. नए तबादला आदेश के मुताबिक अब राजधानी रायपुर के नए कलेक्टर भूरे सर्वेश्वर नरेंद्र होंगे. भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2011 बैच के आईएएस अफसर अफसर भूरे लंबे समय से वीवीआईपी जिला दुर्ग के कलेक्टर रहे हैं अब उन्हें राजधानी की कमान सौंपी गई है, वही रायपुर के कलेक्टर सौरभ कुमार को बिलासपुर कलेक्टर (Collector Saurabh Kumar to Bilaspur Collector) बनाया गया (Raipurs responsibility to Durg Collector) है.

भूरे को मिला मेहनत का इनाम : आपको बता दें कि कोविड-19 की दूसरी लहर सुनामी की तरह आई थी. इस लहर ने सबसे पहले दुर्ग जिले को निशाना बनाया था, बड़ी तेजी के साथ जिले में कोरोना का संक्रमण फैल रहा था, इस दौरान कलेक्टर भूरे सर्वेश्वर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, आपको बता दें कि भूरे सर्वेश्वर नरेंद्र (Raipur Collector Bhure Sarveshwar Narendra) एमबीबीएस की पढ़ाई की है. पेंडेमिक के दौर में उन्होंने दुर्ग जिले में सर्वाधिक अस्पतालों का भी दौरा किया था. डॉक्टरों को उपचार के लिए उचित दिशा निर्देश दिए थे

किन- किन का हुआ तबादला : छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ कमलजीत सिंह ने आईएसएस अधिकारियों के ताबदले का आदेश जारी किया है . ट्रांसफर आदेश के अनुसार 2002 बैच की आईएएस रीता शांडिल्य को सचिव तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग को राजस्व मंडल के सदस्य पर पदस्थ किया गया है.

2005 बैच की आई ए एस आर. संगीता को वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए सचिव तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग एवं नोडल अधिकारी प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, विशेषकर शेष प्रभार यथावत रखा गया है.

आईएएस पी.दयानंद संचालक समाज कल्याण को आगामी आदेश पर यश संचालक आयुष के पद पर पदस्थ किया गया है.

2007 बैच के आईएएस हिमशिखर गुप्ता को प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सड़क विकास निगम के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए विशेष सचिव वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, शेष प्रभार यथावत रखा गया.

जनक प्रसाद पाठक विशेष सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को आगामी आदेश पर विशेष सचिव जल संसाधन विभाग में पदस्थ किया गया है.

भीम सिंह को कलेक्टर रायगढ़ का तबादला कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के पद पर पदस्थ किया गया है.इसके साथ ही आयुक्त वाणिज्यकर कर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.

2008 बैच के आईएस सत्यनारायण राठौर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ प्रबंध संचालक वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.

2009 बैच की आईएएस डॉ प्रियंका शुक्ला विशेष सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से स्थानांतरित कर कांकेर का कलेक्टर बनाया गया है.

डॉक्टर तंबोली अय्याज फकीर भाई को विशेष सचिव कृषि विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए नोडल अधिकारी नरवा गरुवा घुरवा बारी एवं छत्तीसगढ़ गोधन या योजना, प्रभारी अधिकारी माटी पूजन अभियान, संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास , सदस्य सचिव नरवा मिशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.

रायपुर जिले के कलेक्टर सौरभ कुमार का ट्रांसफर कर बिलासपुर कलेक्टर बनाया गया है.

बलौदा बाजार भाटापारा जिले के कलेक्टर डोमन सिंह का ट्रांसफर कर कलेक्टर राजनांदगांव पदस्थ किया गया है.

कोरबा जिले की कलेक्टर रानू साहू को कलेक्टर रायगढ़ के पद पर पदस्थ किया गया है

बिलासपुर जिले के कलेक्टर सारांश मित्तर का ट्रांसफर कर प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ रोड एवं इन्फ्राट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के पद पर पदस्थ किया गया है.

जिला कबीरधाम के कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा को संचालक समाज कल्याण के पद पर पदस्थ करते हुए संचालक भू अभिलेख का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के आयुक्त धर्मेश कुमार साहू को मुख्य कार्यपालन अधिकारी रायपुर विकास प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.

कांकेर जिले के कलेक्टर चंदन कुमार को कलेक्टर बस्तर के पद पर पदस्थ किया गया है

भोसकर विलास संदिपान को कलेक्टर बेमेतरा से मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जिम्मेदारी दी गई है.

दंतेवाड़ा जिले के कलेक्टर संदीप सोनी को जिला कोंडागांव के कलेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

सरगुजा जिले के कलेक्टर संजीव कुमार झा को कलेक्टर कोरबा बनाया गया है.

2011 बैच के आईएएस वीरेंद्र कुमार शुक्ला को कलेक्टर जांजगीर चांपा से स्थानांतरित कर कलेक्टर बेमेतरा पदस्थ किया गया है.

बालोद जिले के कलेक्टर जन्मेजय महोबे का तबादला कर कलेक्टर कबीरधाम पदस्थ किया गया है.

बस्तर जिले के कलेक्टर रजत बंसल को स्थान्तरित कर कलेक्टर बलौदा बाजार भाटापारा के पद पर पदस्थ किया गया है.

कोंडागांव जिले के कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा का ट्रासंफर कर दुर्ग जिले की कमान जिम्मेदारी सौंपी गई है.

राजनांदगांव जिले के कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा का तबादला कर जांजगीर-चांपा जिले का कलेक्टर नियुक्त किया गया है.

2013 बैच के आईएएस गौरव कुमार सिंह कलेक्टर मुंगेली को ट्रांसफर करते हुए जिला बालोद के कलेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है.

सुकमा जिले के कलेक्टर विनीत नंदनवार ट्रांसफर कर कलेक्टर दंतेवाड़ा पदस्थ किया गया है.

जिला बलरामपुर रामानुजगंज कलेक्टर कुंदन कुमार को स्थानांतरित कर सरगुजा जिले का कलेक्टर बनाया गया है.

अंबिकापुर नगर निगम के कमिश्नर विजय दयाराम को जिला बलरामपुर रामानुजगंज का कलेक्टर पदस्थ किया गया है.

बिलासपुर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हरीश एस को स्थानांतरित कर सुकमा जिले का कलेक्टर बनाया गया है.

जांजगीर-चांपा जिले के अपर कलेक्टर राहुल देव का ट्रांसफर कर कलेक्टर मुंगेलीपदस्थ किया गया है.

बिलासपुर जिले के अपर कलेक्टर जयश्री जैन को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बिलासपुर के पद पर पदस्थ किया गया है.

बलौदा बाजार जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर फरिहा आलम का ट्रांसफर करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जांजगीर चांपा के पद पर पदस्थ किया गया.

रायपुर जिले के अपर कलेक्टर गोपाल वर्मा को स्थानांतरित कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बलोदा बाजार भाटापारा के पद पर पदस्थ किया गया है.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी रायपुर विकास प्राधिकरण चंद्रकांत वर्मा को स्थानांतरित कर कांकेर जिले का अपर कलेक्टर बनाया गया है.

प्रतिष्ठा ममगाई अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बलौदा बाजार का ट्रांसफर करते हुए आयुक्त नगर पालिका निगम अंबिकापुर के पद पर पदस्थ किया गया है.

जितेंद्र यादव अनुविभागीय अधिकारी भानुप्रतापपुर जिला कांकेर को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जशपुर के पद पर पदस्थ किया गया है.