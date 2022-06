बिलासपुर : शहरीय क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण इलाकों में रहने वालों लिए सिटी बस सुविधा प्रारंभ की गई थी. आवागमन में सस्ते ट्रांसपोर्टिंग सुविधा को ध्यान में रखते हुए बिलासपुर में नगर निगम के माध्यम से ये सुविधा शुरू की गई थी. लेकिन कोरोना महामारी के पहली लहर के दौरान बंद हुए सिटी बस सुविधा को अब तक शुरू नही कराया गया है. सिटी बस सेवा शुरू नही होने से कम दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को असुविधा हो रही (City buses are not running in Bilaspur) है. वहीं बिलासपुर सिटी बस लिमिटेड बंद पड़े बसों को दोबारा शुरू करने में खर्च होने वाले भारीभरकम राशि के लिए राज्य सरकार का मुंह ताक रही है, ताकि बजट की मंजूरी मिल जाए और दोबारा इसे शुरू किया जा सके.

क्यों नहीं शुरु हो पाईं हैं बसें : शहर में 30 किलोमीटर के रेडियस में चलने वाले सिटी बस की सुविधा अब तक शुरू नही हो पाई है. अब लॉक डाउन खत्म होने के बाद से सिटी बस के संचालन को फिर से शुरू करने लगातार मांग उठ रही थी. मांग को देखते हुए रायपुर के बाद अब बिलासपुर में भी सिटी बस संचालन के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है. आपको बता दें कि लोगों को आवागमन में राहत देने के लिए छत्तीसगढ़ में सिटी बसों का संचालन शुरू किया गया था, लेकिन कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते देशभर में लॉक डाउन कर दिया (City buses were closed in Bilaspur due to Corona) गया. जिसमें सिटी बसों को भी बंद कर दिया गया था. कोरोना की पहली लहर में बंद किए सिटी बसों को तीन साल बीतने के बाद भी शुरू नहीं पर पाना जिला प्रशासन की विफलता को दर्शाता है. तीन साल से बस संचालन अब तक बंद है.





सरकार के भरोसे हैं निगम : नगर निगम ने सिटी बसों के संचालन के को लेकर बिलासपुर सिटी बस लिमिटेड के सचिव और नगर निगम के कमिश्नर अजय त्रिपाठी ( Bilaspur Municipal Commissioner Ajay Tripathi) ने कहा कि ''कोरोना के पहली लहर से बंद हुए बसों के संचालन को दोबारा शुरू करने कवायद की जा रही है. पहले संचालन करने वाले ठेकेदार ने दोबारा इसका संचालन नही करने की बात कही है. इस मामले में वे अर्बन पब्लिक सर्विस सोसाइटी की बैठक ने जानकारी देंगे. साथ ही बंद पड़ी बसों की मरम्मत के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखा गया (Appeal to the government for city buses in Bilaspur ) है. सरकार की मंजूरी के बाद बसों को ठीक कराया जाएगा.बसों के ठीक होने के बाद दोबारा बसों के संचालन के लिए टेंडर जारी किया जाएगा.''







किसे हो रही है परेशानी : बिलासपुर में कोरोना के पहली लहर के दौरान हुए बंद हुईं सिटी बसों के दोबारा शुरू नहीं होने से कम दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी दिक्कतें होती है. ऑटो या अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्री यात्रा करते हैं. तब उन्हें आर्थिक नुकसान अधिक होता है. दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने पर उनसे किराया अधिक वसूला जाता है. इसके अलावा छोटी-छोटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अधिक संख्या में यात्री बिठाए जाते हैं, जिससे दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ जाती है.