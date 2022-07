दुर्ग और भिलाई का खुर्सीपार पीलिया संक्रमण का केंद्र बनता जा रहा है. बारिश शुरू होते ही खुर्सीपार में पीलिया के तीन मरीजों की पहचान हुई है. दुर्ग स्वास्थ्य विभाग की टीम खुर्सीपार इलाके का दौरा कर पीलिया मरीजों की पहचान कर रही है. यहां क्लोरीन के टैबलेट भी बांटे गए हैं.

Jaundice spread in Khursipar : दुर्ग का खुर्सीपार बना पीलिया का हॉट स्पॉट ! पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल मर्डर केस में जिन आरोपियों की गिरफ्तारी (BJP MP Santosh Pandey ) हुई है. उनका संपर्क दावत ए इस्लामी संस्था से बताया जा रहा है. दावते इस्लामी संस्था पाकिस्तान से संचालित होती (Santosh Pandey accuses Congress on Dawat e Islami) है. दावत-ए-इस्लामी पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप जांच एजेंसी लगा रही है. दावत-ए-इस्लामी के बहाने बीजेपी कांग्रेस पर लगातार गंभीर आरोप लगा (Santosh Pandey targeted CM Baghel on Dawate Islami) रही है.

दावत ए इस्लामी पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा, पूछे ये सवाल पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ भ्रामक प्रचार करने वाले बीजेपी सांसदों के खिलाफ बिलासपुर में मामला दर्ज किया गया (FIR against BJP MPs for campaigning against Rahul Gandhi) है.

राहुल गांधी के खिलाफ दुष्प्रचार करने पर बीजेपी सांसदों के खिलाफ FIR पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

हैदराबाद में बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक हुई. जिसमें हिस्सा लेकर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह रायपुर पहुंचे. रमन सिंह ने इस दौरान कांग्रेस पर आरोप लगाए (Raman surrounded Congress in Raipur) हैं.

पूरे देश में तुष्टीकरण की राजनीति करती है कांग्रेस : डॉ रमन सिंह पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

नारायपुर पुलिस ने जिवलापदर आईईडी ब्लास्ट में शामिल नक्सलियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की (Naxalite arrested for blasting by planting IED in Narayanpur) है.

नारायणपुर में आईईडी लगाकर विस्फोट करने वाले नक्सली गिरफ्तार पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

महासमुंद में बीजेपी के हाथ से नगर पालिका की कुर्सी फिसल गई है. अविश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस ने बीजेपी को पटखनी दी (Congress captures Mahasamund Municipality) है.

महासमुंद नगर पालिका पर कांग्रेस का कब्जा , बीजेपी के हाथ से निकली कुर्सी पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

जांजगीर-चांपा के नए कलेक्टर के तौर पर तारण प्रकाश सिन्हा ( Collector Taran Prakash Sinha took charge in Janjgir ) ने पदभार ग्रहण किया है.

कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने संभाला जांजगीर में कार्यभार पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

सीएम भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) गौरेला पेंड्रा मरवाही पहुंचकर प्राचीन मंदिर नागेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली और अच्छी फसल की कामना की. इसके बाद भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत सीएम भूपेश बघेल ने मरवाही के लोगों से बातचीत की (CM Bhupesh Baghel talks to the people of Marwahi). साथ ही मरवाही के लिए कई सौगातें भी दिए.

सीएम भेंट मुलाकात कार्यक्रम: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की मरवाही में सौगात की बारिश पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

रायपुर कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने जिले में विकास कार्यों को लेकर चर्चा की. इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाना उनका लक्ष्य (Challenges for Raipur Collector ) है.

युवाओं को सशक्त बनाने में रहेगा रायपुर के नए कलेक्टर का फोकस, जानिए उनकी रणनीति ? पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

रायगढ़ में मजदूरों ने कलेक्टर की विदाई पर खुशी मनाई.कलेक्टर का तबादला होने पर मजदूरों ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार (Workers happy on transfer of collector in Raigarh) किया.

कलेक्टर साहब के तबादले पर झूम उठे मजदूर,जानिए वजह ?