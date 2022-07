जांजगीर-चांपा : जांजगीर-चाम्पा जिले के नए कलेक्टर के रूप में तारण प्रकाश सिन्हा ने पद भार ग्रहण कर लिया है. पदभार ग्रहण के बाद तारण सिन्हा ने अधिकारियों से मुलाकात की और कलेक्टर कार्यालय का निरीक्षण (Taran Prakash Sinha took a meeting of officers in Janjgir) किया. साथ ही जिले के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के मुलाकात और चर्चा की. इस दौरान तारण प्रकाश सिन्हा ने कहा कि '' आम जनमानस तक शासन की योजनाओं को पहुंचाने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. प्रशासन के साथ जिले में मीडिया का बेहतर तालमेल हो और पाठकों तक सकारात्मक कार्य उपलब्ध हो,यह उनकी कोशिश होगी. वे सकारात्मक आलोचनाओं का स्वागत करते हैं और ऐसी आलोचनाओं में सुधार की आवश्यकताओं पर भी ध्यान अवश्य केंद्रित करेंगे.'' शासन की फ्लैगशिप योजनाओं की बेहतर क्रियान्वयन पहली प्राथमिकता देने की बात तारण प्रकाश ने की है.



आम नागरिकों की समस्या का निवारण जरुरी : नए कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा (Janjgir Collector Taran Prakash Sinha) ने कहा कि शासन की महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजनाओं का जिले में बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के साथ अपने स्तर पर आमनागरिकों की जो भी समस्याएं हैं. उनका भी त्वरित निराकरण करेंगे. जिले में स्वास्थ्य, शिक्षा,पोषण, किसानों से जुड़ी योजनाओं के अलावा अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी.

मीडिया से की अपील : कलेक्टर ने मीडिया के पत्रकारों के लिए राज्य शासन द्वारा संचालित किए जा रहे योजनाओं का लाभ उठाने की भी अपील (Janjgir collector appreciated the work of media) की. उन्होंने पत्रकारिता के कार्य को बहुत जिम्मेदारी वाला बताते हुए कहा कि '' पत्रकारिता में यह कोशिश होनी चाहिए कि हम पूर्वाग्रह से ग्रसित न होकर सकारात्मक पत्रकारिता को स्थान दे और किसी महत्वपूर्ण खबर पर दूसरे पक्ष की बातों को भी स्थान दें, ताकि किसी तरह की भ्रम की गुंजाइश न हो. तारण प्रकाश सिन्हा ने बताया कि ''वे जनसंपर्क आयुक्त भी रहे हैं और मीडिया से उनका नियमित संवाद के साथ एक साथी के रूप में भी संबंध बना हुआ है. उन्होंने जिले में बेहतर कार्य होने की बात कहते हुए कहा कि आगे भी और बेहतर कार्य करने की कोशिश होगी.''



गड़बड़ी में होगी कार्रवाई : कलेक्टर ने कहा कि ''अखबारों में प्रकाशित खबरों पर संज्ञान लिया जाएगा. इसके अलावा जो भी गड़बड़ियां सामने आएगी उस पर जांच के साथ कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे. वे स्वयं भी जिले में विकास कार्यों का निरीक्षण करने के साथ हितग्राहियों से मिलेंगे और अपने स्तर पर उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करेंगे. किसी प्रकार की गड़बड़ी सामने आने पर कार्यवाही भी करेंगे.



जांजगीर जिले में अपनत्व का एहसास : कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने कहा कि ''वे पूर्व में भी इस जिले में रह चुके हैं. वे बिलासपुर जिले के हैं और वही पढ़ाई भी किए हैं. जांजगीर-चाम्पा जिला को पहले से भलीभांति जानते हैं. यहां के लोग सरल और किसान है. एक बड़ा कृषि क्षेत्र होने के नाते उनकी भी कोशिश होगी कि शासन की कृषि आधारित योजनाओं का लाभ किसानों तक अवश्य पहुंचे. उन्हें खाद-बीज की समस्या का सामना न करना पड़े. उन्होंने कहा कि यह जिला उन्हें अपनत्व का अहसास कराता है.''



राहुल के रेस्क्यू की भी तारीफ : कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने ग्राम पिहरीद में राहुल साहू के रेस्क्यु के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा (Praise of Janjgir Rahul Sahu Rescue) कि ''इस ऑपरेशन में सभी की महत्वपूर्ण भूमिका है. मीडिया ने भी इस रेस्क्यु ऑपरेशन को सकारात्मक ढंग से प्रस्तुत किया. यह एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क था.