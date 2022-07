रायपुर :हैदराबाद में 2 दिवसीय भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई थी. जिसमें हिस्सा लेकर पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह रायपुर पहुंचे. पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह ने कहा कि " संगठन को मजबूत और गतिशील बनाने के लिए सबको काम में लगना है. ऐसे राज्य जहां हमारी सरकार नहीं है वहां हमको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है" वहीं पूर्व सीएम ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा " तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती(Raman surrounded Congress in Raipur) है".

पूरे देश में तुष्टीकरण की राजनीति करती है कांग्रेस : डॉ रमन सिंह

पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह (Former CM Dr Raman Singh) ने कहा " 30 जून को हम हैदराबाद गए , वहां पहले 2 दिन हमने मंडल की बैठक, जिले की बैठक की .अलग-अलग मोर्चा प्रकोष्ठ के साथ वहां के विधानसभा की जानकारी ली. अलग-अलग समूह से मिलने का मौका मिला. 2 और 3 जुलाई को हमारे कार्यसमिति की बैठक हुई. बैठक में हमारे प्रमुख नेता गण अलग-अलग प्रस्तावों पर अपनी बात रखें. राजनाथ सिंह ने राजनैतिक प्रस्ताव पर चर्चा की. अमित शाह ने राजनीतिक परिवेश पर चर्चा की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जे.पी नड्डा का मार्गदर्शन हमें मिला. हमने बूथ स्तर तक जाकर कार्य योजना बनाई थी अब उसके क्रियान्वयन करने का समय आ गया है.''पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह ने कहा " राष्ट्रीय कार्यसमिति में इसी बात को लेकर चर्चा हुई भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हो गया है , कुछ राज्यों में भाजपा की तो कुछ राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की मिले-जुली सरकार है. पूरे देश में आज हमारे सांसद और विधायक हैं. कुछ राज्य बाकी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं शीर्ष पर नहीं पहुंच पाई. केरल , पश्चिम बंगाल , छत्तीसगढ़ अन्य राज्यों में हम इसका विस्तार कैसे कर सकते हैं. उस पर हमें मार्गदर्शन मिला. प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा संगठन को मजबूत और गतिशील बनाने के लिए सबको काम करना है. ऐसे राज्य जहां हमारी सरकार नहीं है वहां और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है."पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह ने कहा "हिंदुस्तान में एक ही राजनीतिक दल है जो सांप्रदायिकता और तुष्टिकरण के खिलाफ पूरी दुनिया में जाना जाता है. भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है. जिसका जन्म ही हुआ तुष्टीकरण की राजनीति को समाप्त करने के लिए हुआ. तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती है. भारतीय जनता पार्टी ने तुष्टिकरण की राजनीति ना कभी की है ना करेगी. यह खुली किताब की तरह लोग जानते(Congress accused of appeasement politics in Chhattisgarh) हैं."पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह ने कहा " हाथियों और मानव के बीच द्वंद बढ़ता जा रहा है. हाथी उन क्षेत्रों में जहां खड़ी फसल है. वहां नुकसान पहुंचा रहे हैं. जो एलीफेंट कॉरिडोर की कल्पना की थी , वह कॉरिडोर का निर्माण हो नहीं पा रहा है. कॉरिडोर में एलीफेंट के लिए पर्याप्त वातावरण का निर्माण हो .पानी की व्यवस्था हो उनके लिए चारे की व्यवस्था हो, यह काम करना था पर उस दिशा में काम नहीं हो रहा."पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह ने कहा " केंद्र से खाद की पर्याप्त मात्रा छत्तीसगढ़ को दी जा रही (Raman Singh allegation on Congress) है. ओपन मार्केट में व्यापारियों के पास एक साथ बहुत ज्यादा खाद ले सकते हैं. लेकिन सोसाइटी में 1 बोरा भी खाद नहीं है. इसका मतलब जानबूझकर कालाबाजारी को बढ़ावा दे रही सरकार. यह सब मिलीभगत का मामला है केंद्र के ऊपर डालने की जरूरत नहीं है.अब तक राज्य में जितना खाद आना चाहिए उससे ज्यादा खाद राज्य में पहुंच चुका है. इस मामले में मैंने केंद्रीय मंत्री से भी बात की है."