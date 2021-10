लाल आतंक को झटका: सुकमा में 43 नक्सलियों ने किया सरेंडर

सुकमा में पूना नर्कोम अभियान (Poona Narkom Campaign) के तहत बुधवार को 43 नक्सलियों ने सरेंडर (43 Naxalites surrender) किया है. एसपी ने सभी सरेंडर कर चुके नक्सलियों को 10-10 हजार रुपये का चेक दिया. इस मौके पर उन्होंने सरेंडर कर चुके नक्सलियों के साथ खाना भी खाया. CLICK HERE

गरियाबंद में 632 किलो गांजा जब्त, तस्कर फरार, हो सकती थी पत्थलगांव जैसी घटना

गरियाबंद जिले में 632 किलो गांजा जब्त (ganja confiscated) किया गया है. तस्कर स्कॉर्पियो से गांजे को लेकर जा रहे थे. राजस्थान पासिंग की गाड़ी (Rajasthan Passing Car) बताई जा रही है. पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 50 लाख रुपये का गांजा जब्त कर लिया है. CLICK HERE

लाल आतंक को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब, कांकेर में 12सौ फाइटर्स तैयार

नक्सलियों से लोहा लेने के लिए जिला व पुलिस-प्रशासन द्वारा 'बस्तर फाइटर्स' (Bastar Fighters) नाम की स्थानीय युवाओं की एक नई टीम को प्रशिक्षण (Training) दिया जा रहा है. बस्तर फाईटर्स बनने और सुदूर नक्सल प्रभावित ग्रामीण अंचल (naxal affected rural area) के प्रतिभागी (Participant) अब सामने आ रहे हैं.CLICK HERE

धर्मांतरण और सांप्रदायिकता पर कुलस्ते और बघेल में जुबानी जंग

दो दिवसीय दौरे पर बुधवार से केंद्रीय राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते (Union Minister of State Faggan Singh Kulaste) रायपुर (Raipur) पहुंचे हैं. वे यहां अहिवारा (Ahiwara) में वरघोड़ा और अभिनन्दन समारोह में शामिल होंगे. इस दौरान वो नंदनी माइंस का विजिट (Nandani Mines Visit) भी करेंगे. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को लेकर कई बड़े बयान दिए. जिस पर खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पलटवार से पीछे नहीं रहे.CLICK HERE

'धन्वंतरी दवा योजना' की शुरुआत, 80 फीसदी छूट पर लोगों को मिलेंगी दवाइयां

राज्य सरकार की महत्ती धन्वंतरी दवा योजना (Dhanvantari medicine scheme) का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा वर्चुअल शुभांरभ किया गया. इसके तहत लोगों को कम कीमत पर जेनरिक दवाइयां मिलेंगी. जिससे लोगों को काफी फायदा होगा.CLICK HERE

राजभवन को नहीं बनाना चाहिए राजनीतिक अखाड़ा: रविन्द्र चौबे

राज्यपाल द्वारा हाल ही में धर्मांतरण (conversion) को लेकर लिखे गए पत्र के विषय में सरकार के प्रवक्ता और प्रदेश के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे (Agriculture Minister Ravindra Choubey) का कहना है कि वे पत्र व्यवहार को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, मगर राजभवन को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनना चाहिए. इस बीच उन्होंने बीजेपी (BJP) के उपर कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं.CLICK HERE

अमरजीत भगत के 60 दिनों कें अंदर रक्तदान करने पर क्यों उठे सवाल ?

सरगुजा अंतर्गत सीतापुर विधानसभा के विधायक-खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत (Food and Culture Minister Amarjit Bhagat) ने 60 दिनों में दूसरी बार रक्तदान किया है. 22 जून 1968 को जन्मे अमरजीत भगत जीवन का अर्ध शतक पार कर चुके हैं. उनकी उम्र 53 वर्ष हो चुकी है. ऐसे में नियमों का नहीं तो कम से कम उन्हें अपनी उम्र के हिसाब से सेहत का ख्याल तो रखना ही था. CLICK HERE

दो शिक्षाविदों के बीच चल रहे टेंडर विवाद ने लिया राजनीतिक रंग, BJP ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप

छत्तीसगढ़ के दो विश्वविद्यालय (two universities of chhattisgarh) के शिक्षाविदों के बीच चल रहे टेंडर विवाद (tender dispute) ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है. अब भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप कर रहे हैं. मामले में बीजेपी ने आरोप लगाया है. जबकि कांग्रेस ने इसे नियमानुसार बताया है. CLICK HERE

माने डीन, लिखित में दिया आश्वासन : सिम्स मेडिकल कॉलेज में 59 दिनों से चल रही हड़ताल खत्म

बिलासपुर (Bilaspur) संभाग के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पताल (Medical college hospital) में चल रहे कर्मचारियों (Employees) की हड़ताल (strike end) समाप्त हो गई है. नए डीन के.के सहारे (New dean K.K. Sahare) ने कर्मचारियों को लिखित में आश्वासन दिया है कि उनकी मांगे 15 दिनों के अंतराल में पूरी कर ली जाएगी. साथ ही सभी कर्मचारियों को बढ़े वेतन का लाभ मिलेगा. CLICK HERE

रायपुर में कब शुरू होगा सिटी बसों का संचालन ?

मार्च 2020 से राजधानी में सिटी बसों का संचालन (Operation of City Buses) अब तक शुरू नहीं हो पाया है. राजधानी में लगभग 165 सिटी बसें हैं. जिसमें से 99 सिटी बसों का संचालन कुछ महीने पहले मंत्रालय स्टाफ के लिए शुरू कर दिया गया. लेकिन बची हुई 66 सिटी बसें (66 city buses) जो राजधानी रायपुर में चलाई जानी है. उन सिटी बसों का संचालन अब तक शुरू नहीं हो पाया. इधर, आम लोग अधिक किराया देकर ऑटो में सफर करने को मजबूर हैं.CLICK HERE