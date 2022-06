कोरिया : छत्तीसगढ़ में गौठान के जरिए आज कई महिलाओं की जिंदगी बदल चुकी है. गौठानों ने छत्तीसगढ़ के गांवों में रहने वाली महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा योगदान दिया है. इन गौठानों ने न केवल रोजगार के अवसर पैदा किए बल्कि एक सामाजिक और सामूहिक की भावना ही लोगों को दिखाई है. गौठानों में अलग-अलग कार्यक्रमों के जरिए आज कई महिलाएं अच्छी कमाई कर रहीं हैं.

कटकोना में भी गौठान का लोकार्पण : कोरिया जिले के कटकोना ग्राम में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐसे ही एक बहुउपयोगी और बहुउद्देश्यीय गोठान का (CM Bhupesh inaugurated the multi activity Gauthan in Katkona)लोकार्पण किया .यहां 14 महिला समूहों के 140 सदस्यों द्वारा आय जनित गतिविधियां की जा रही है. इस दौरान कटकोना मल्टी एक्टिविटी सेंटर का लोकार्पण भी किया (Koriya Katkona Gothan becomes multiactivity center ) गया.



कटकोना में किस तरह की आयजनित होंगे गतिविधियां : कटकोना गौठान में 14 किस्म के आयजनित गतिविधियों से महिलाओं को लाभ पहुंचाया जाएगा.इन गतिविधियों में प्रमुख रूप से महिला स्व-सहायता समूह काम(Many facilities in Katakona Gothan Koriya) करेंगी.



आलू चिप्स निर्माण जय मां काली समूह

बेकरी श्री गणेश समूह



दोना पत्तल निर्माण प्रतिज्ञा समूह



मसाला निर्माण श्री गणेश समूह



चप्पल निर्माण महिमा समूह



एलईडी बल्ब निर्माण महामाया समूह



मिनी राइस मिल संचालन प्रतिज्ञा समूह



दाल प्रसंस्करण रोशनी समूह



लेयर पोल्ट्री फार्म प्रतिज्ञा समूह

मुर्गीपालन राधाकृष्ण समूह



बकरी पालन संध्या समूह



वर्मी खाद निर्माण राधाकृष्ण समूह



सामुदायिक बाड़ी गौरी समूह



इसके साथ ही गौठान के ही समीप निर्मित सामुदायिक शौचालय सह दुकान में श्री गणेश समूह द्वारा दुकान संचालन एवं गोंडवाना हीरा मोती समूह की महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है.वास्तव में यह ग्रामीण औद्योगिक केंद्र का सफल उदाहरण है.

वर्मी कम्पोस्ट का भी उत्पादन : गौठान में वर्मी खाद निर्माण हेतु संलग्न समूह में कटकोना पंचायत की सरपंच भुनेश्वरी स्वयं जुड़ी हुई हैं. समूह के द्वारा अब तक 792 क्विंटल खाद निर्माण कर 7.25 लाख का विक्रय किया जा चुका है.वर्मी खाद से प्राप्त आय का उपयोग कर सरपंच भुनेश्वरी ने 40 हजार रूपये अपनी बेटी के नाम पर भविष्य के लिए बैंक में जमा किया है. समूह की सचिव इंद्रकुंवर के द्वारा वर्मी खाद से प्राप्त आय का उपयोग कर घर में बोर का काम करवाया है. जिससे वो बाड़ी में सब्जी उत्पादन कर 10 हजार तक की आय प्राप्त कर चुकी है.इस प्रकार कटकोना गौठान को ग्रामीण औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित कर कुल 10 समूह के 55 महिलाओं को आजीविका से जोड़ा गया है.