कोरिया : कोरिया जिले के वन मंडल मनेंद्रगढ़ के वन परिक्षेत्र जनकपुर के जंगलों में शनिवार को एक हाथी दिखाई ( Elephant reached from MP in Janakpur Koriya) दिया. बताया जा रहा है कि यह हाथी मध्य प्रदेश के फतेह टोला से होते हुए मेंहदौली बरछा होते हुए बड़वानी के जंगल में विश्राम कर रहा है. ग्रामीणों ने जब जंगल मे हाथी को देखा तो तत्काल वन विभाग को इसकी जानकारी दी. जानकारी मिलते ही वन परिक्षेत्र जनकपुर का वन अमला लगातार जंगल मे हाथी पर नजर बनाए हुए है. जब इस संबंध में हमने वन परिक्षेत्राधिकारी जनकपुर चंद्रमणि तिवारी से बात की तो उन्होंने बताया कि ''जंगल मे हाथी की उपस्थिति की जानकारी मिल गई है. वन अमला सतत निगरानी कर रहा है.लोगों से अपील की जा रही है कि जंगल में ना जायें और सावधानी रखें. किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर तत्काल वन विभाग को सूचित (Elephant news Koriya) करें.

पहले भी हाथी ने मचाया था उत्पात : इसके पहले जिले के वन मंडल मनेंद्रगढ़ अंतर्गत वन परिक्षेत्र जनकपुर के लरकोड़ा बीट (Elephant in Larkoda beat of Janakpur area) के कक्ष क्रमांक 1335 में एक हाथी के आने की सूचना मिली थी.जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल (Elephant panic in Manendragarh Koriya)बना था. वहीं एक महिला शौच के लिए जंगल गई हुई थी. तभी हाथी को अपने पास आता देख पास के नाले में कूदकर उसने अपनी जान बचाई थी .

ये भी पढ़ें -महिला का घर लौटते वक्त हुआ हाथी से सामना और फिर

मरवाही वनपरिक्षेत्र में भी हाथी का डर :मरवाही वन मंडल में लगातार हाथियों का उत्पात जारी (Panic of elephants in Marwahi) है. हाथी ग्रामीणों की फसल के साथ उनके घरों को भी निशाना बना रहा है. देर रात एक ग्रामीण के बाड़ी में हाथी के घुस जाने के बाद अचानक हाथी ने ग्रामीण पर हमला कर दिया. जिससे मौके पर ही ग्रामीण की मौत हो गई. घटना की सूचना पर वन विभाग और मरवाही पुलिस मौके पर पहुंच कर (Villager dies due to elephant attack in Marwahi ) कार्रवाई की है.