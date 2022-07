कोरिया : जिले के वन मंडल मनेंद्रगढ अंतर्गत वन परिक्षेत्र जनकपुर के लरकोड़ा बीट (Elephant in Larkoda beat of Janakpur area) के कक्ष क्रमांक 1335 में एक हाथी के आने की सूचना मिलने पर ग्रामीणों में दहशत का माहौल (Elephant panic in Manendragarh Koriya) है. वहीं एक महिला शौच के लिए जंगल गई हुई थी. तभी हाथी को अपने पास आता देख पास के नाले में कूदकर उसने अपनी जान बचाई. हाथी की सूचना मिलते ही वन अमला सतत निगरानी कर रहा है और किसी को भी जंगल ना जाने की समझाइश दी जा रही है.

महिला का हुआ हाथी से सामना : कलावती ने अपनी आप बीती में बताया कि मैं घर से बाहर शौच के लिये गई थी. मेरे घर में शौचालय नहीं बना है. जंगल में ही हाथी मेरे सामने आ (woman encounters elephant) गया. अगर मैं घर की तरफ भागती तो हाथी मुझ पर हमला कर देता. मेरे पास कोई चारा नही था तो मैं जान बचाने के लिये पास में बह रहे नाले में कूद गई और पेड़ की जड़ के नीचे छुप गई. हाथी जब घने जंगलों की तरफ चला गया तब मैंने घर आकर सबको जानकारी दी.''

वन विभाग के वाचर भी मुस्तैद : रामशरण बैगा फायर वाचर ने बताया कि " हाथी के विषय में हमको बड़का डोल से फोन आया था.हमारे कक्ष क्रमांक 1335 में हाथी विचरण की सूचना मिलते ही तत्काल वन अमला मौके पर पहुंच गया है. विभाग हाथी की सतत निगरानी कर रहा है. सरपंच को हाथी आने की जानकारी दी गई है और कोटवार के माध्यम से मुनादी कराकर गांव वालों को जंगल नहीं जाने की समझाइश दी जा रही है.