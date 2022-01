बलरामपुर: धान खरीदी के दौरान बिचौलिए मुनाफा कमाने के प्रयास में रहते हैं. खाद्य विभाग और जिला प्रशासन ने धान के अवैध परिवहन (Illegal Transportation of Paddy) संग्रहण, उपार्जन केन्द्रों में बिचौलियों के अवैध धान रखने के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है. प्रशासनिक अधिकारियों ने बिचौलियों पर कार्रवाई करते हुए 174 बोरा अवैध धान जब्त किया है.

सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़ी बिक्री और परिवहन

बलरामपुर में बिचौलियों पर कार्रवाई करने के साथ ही अवैध धान के परिवहन (Illegal Transportation of Paddy) विक्रय को रोकने के लिए प्रशासन जुटा है. प्रशासन की ओर से विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई करते हुए 174 बोरी धान जब्त किया है. झारखंड और उत्तरप्रदेश से लगा सीमावर्ती क्षेत्र होने की वजह से बलरामपुर में अवैध धान का परिवहन और बिक्री का प्रयास बिचौलियों की तरफ से किया जाता रहा है. प्रशासन ने बिचौलियों के खिलाफ कार्रवाई (Action on illegal Paddy of Middleman) करते हुए 270 बोरा अवैध धान को जब्त किया है. प्रशासन ने यह कार्रवाई मंडी अधिनियम (Market act) के तहत की है.

अवैध धान पर प्रशासन की कार्रवाई

बलरामपुर के अलग-अलग जगहों पर कार्रवाई

बलरामपुर के रामचन्द्रपुर विकासखण्ड के ग्राम त्रिशुली में विनोद जायसवाल द्वारा पिकअप वाहन के माध्यम से 60 बोरी अवैध धान का परिवहन किया जा रहा था. जिसे खाद्य निरीक्षक और टीम के द्वारा जब्त किया गया है. इसी प्रकार विकासखण्ड राजपुर के ग्राम डिगनगर में राजेश्वर गुप्ता के द्वारा 63 बोरी और पतरापारा के कृष्णा द्वारा 51 बोरी धान खरीद कर मण्डी में बेचने के उद्देश्य से अवैध रूप से भण्डारित (Illegal Storage) किया गया था. इनके खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है.