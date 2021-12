आज की वो खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

UP Polls: नड्डा आज 'जन विश्वास रथ यात्रा' को दिखाएंगे हरी झंडी

आगामी विधानसभा चुनावों में अवध क्षेत्र की राजनीति को साधने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अंबेडकरनगर आ रहे हैं. रविवार को ही अंबेडकरनगर से भाजपा द्वारा निकाली जा रही 'जन विश्वास यात्रा' रवाना होगी.

2-PM मोदी गोवा में 600 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे

गोवा में 19 दिसंबर, 1961 को पुर्तगाली शासन से राज्य की आजादी की 60वीं वर्षगांठ कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल होंगे. मोदी आज गोवा में 600 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे.

Encounter : श्रीनगर के हरवान में मुठभेड़, एक आतंकी ढेर

श्रीनगर के हरवान इलाके में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक अज्ञात आतंकी मारा गया है. सुरक्षाबलों ने एक इनपुट के आधार पर इलाके में तलाशी अभियान चलाया था.

छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें (chhattisgarh big news)

Aranpur Naxalite Encounter : दंतेवाड़ा में नक्सलियों की दहशत को मिला जवाब, डीआरजी से मुठभेड़ में दो महिला नक्सली ढेर

छत्तीसगढ़ में लगातार अपना मूवमेंट कमजोर होता देख नक्सलियों ने एक बार फिर से दहशत फैलाने की कोशिश शुरू कर दी है. दंतेवाड़ा में पर्चा फेंककर नक्सलियों ने पुलिस समर्थकों को अपना दुश्मन बताया है और उन्हें जान से मारने की धमकी दी है. वहीं दंतेवाड़ा के अरनपुर जंगल में डीआरजी जवानों ने नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ (Aranpur Naxalite Encounter) में दो इनामी महिला नक्सलियों को मार गिराया है.

हर सरकार में उपेक्षित रहा सर्व पिछड़ा वर्ग, 27 प्रतिशत आरक्षण मिलने तक जारी रहेगी लड़ाई : जगन्नाथ

कांकेर के चारमा ब्लॉक में पिछड़ा वर्ग के लोगों ने रैली (Sarv Backward Class People Took Out Rally in Kanker) निकालकर अधिकारियों को अपनी छह सूत्री मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा. इस दौरान करीब ढाई घंटे तक कांकेर-रायपुर मार्ग जाम रहा. अधिकारियों के आश्वासन के बाद लोगों ने जाम समाप्त किया.

Fire in Lal Ganga Shopping Mall: मोबाइल ब्लास्ट के बाद लाल गंगा शॉपिंग मॉल में लगी थी आग

रायपुर के लालगंगा शॉपिंग मॉल में शनिवार देर आग (Fire in Lal Ganga Shopping Mall raipur) लग गई. आग लगने का कारण मोबाइल ब्लास्ट होना बताया जा रहा है. फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है. तीन लोगों को रेस्क्यू कर निकाला गया है.

रमन सिंह ने साधा भूपेश बघेल पर निशाना, कहा-माफियाओं का 'गढ़' छत्तीसगढ़

राजनांदगांव में गुरु घासीदास जयंती समारोह (Guru Ghasidas Jayanti Celebrations in Rajnandgaon) आयोजित हुआ. कार्यक्रम में शामिल होने गए पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह (Former Chief Minister Dr. Raman Singh) ने भूपेश सरकार पर निशाना (Targeting Bhupesh Sarkar) साधा. कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने कायर्काल में कोई भी नया काम नहीं किया. पुरानी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कराया गया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज में छत्तीसगढ़ में 'माफियाराज' (mafiaraj in chhattisgarh) कायम हुआ है. अपराध चरम पर है.

सीएम भूपेश बघेल ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा-कम से कम हम षड्यंत्र नहीं करते

छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी (chhattisgarh bjp state co-in-charge) नितिन नवीन के छत्तीसगढ़ सरकार पर हमला के बाद अब खुद सीएम भूपेश बघेल सामने हैं. उन्होंने छत्तीसगढ़ में पूर्व बीजेपी सरकार (Former BJP government in Chhattisgarh) को निशाने पर लिया है. कहा कि हमारे नेताओं को षड्यंत्र करके किसने मारा? यह सर्व विदित है. उन्होंने कहा कि कम से कम हम षड्यंत्र करना नहीं जानते. उन्होंने यह भी कहा कि बृजमोहन अग्रवाल को भिलाई चरोदा की जिम्मेदारी दी गई थी. उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है.

बाबा गुरु घासीदास की जयंती पर सीएम ने मुंगेली को दी विकास कार्यों की सौगात

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक दिवसीय दौरे पर मुंगेली पहुंचे (Cm Bhupesh Baghel Mungeli visit). जहां पर वो बाबा गुरु घासीदास जयंती समारोह (birth anniversary of Guru Ghasidas) में शामिल हुए. सीएम बघेल ने मुंगेली को 90 लाख के विकास कार्यों की सौगात दी है.

कचरा फेंकने वालों पर तीसरी आंख रखेगी नजर, GPS के जरिए सफाईकर्मियों की होगी मॉनीटरिंग

अम्बिकापुर नगर निगम (Ambikapur Municipal Corporation) एक और नया प्रयोग करने जा रहा है. अब नगर निगम स्वच्छता मॉडल और सफाई व्यवस्था दोनों की रोबोटिक तरीके से मॉनीटरिंग करेगा. तमाम व्यवस्थाओं को अब एक एप्लिकेशन में सेंट्रलाइज कर दिया जायेगा. इसके अलावा कचरा फेंकने वालों पर तीसरी आंख यानि की कैमरा नजर रखेगा.

कल की देशभर की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

Golden Temple में गुरुग्रंथ साहिब के साथ बेअदबी की कोशिश, गुस्साई भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला

अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में बेअदबी की कोशिश की घटना (desecration attempt at golden temple) सामने आई है. स्वर्ण मंदिर में घुसे एक शख्स ने गुरुग्रंथ साहिब के साथ बेअदबी की कोशिश की. हालांकि, एसजीपीसी के सेवादारों ने शख्स को पकड़ लिया. इसके बाद गुस्साई भीड़ ने आरोपी को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया.

ईटीवी भारत से बोले जेपी नड्डा- उत्तराखंड में फिर बनेगी भाजपा की सरकार

आगामी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव (Uttarakhand polls) के मद्देनजर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा (bjp president jp nadda) ने शनिवार को हरिद्वार पहुंचकर विजय संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई है. ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में विजय संकल्प रथ पर सवार जेपी नड्डा ने कहा कि ये अपार जन समूह बता रहा है कि उत्तराखंड में भाजपा की सरकार आ रही है.

अमेठी पदयात्रा में बोले राहुल- मोदी और योगी ध्यान भटकाने का काम करते हैं

अमेठी में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर सियासी बाण चलाए और कहा कि नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आते ही तीन हमला किया है. इसमें गलत जीएसटी, नोटबंदी और कोरोना में किसी की मदद न करना शामिल है.

अमेठी में राहुल गांधी का विरोध, भाजपा कार्यकर्ताओं ने लगाए 'वापस जाओ' के नारे

लंबे अरसे बाद अमेठी पहुंचे राहुल गांधी का जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, वहीं उन्हें भाजपा कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन का भी सामना करना पड़ा. लखनऊ-वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर पदयात्रा में राहुल गांधी के पहुंचते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने 'राहुल गांधी वापस जाओ, प्रियंका गांधी वापस जाओ' का नारा लगाना शुरू कर दिया.

गंगा एक्सप्रेस-वे यूपी की प्रगति के नए द्वार खोलेगा : पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 12 जिलों को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेस-वे का शिलान्यास किया. उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे. इस दौरान उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस-वे हजारों युवाओं के लिए कई नौकरियां और कई नए अवसर लाएगा.

पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, राज्य में 261 रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं

पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि इस समय राज्य में 261 रोहिंग्या मुसलमान (Rohingya Muslims residing in Punja) रह रहे हैं और उनका बायोमेट्रिक विवरण भारत सरकार की वेबसाइट पर पंजीकरण के लिए अपलोड कर दिया गया है.

नीति आयोग की चेतावनी, ब्रिटेन की तरह कोरोना फैला तो भारत में रोज आएंगे 14 लाख केस

ओमीक्रोन वैरिएंट के बढ़ते मामलों ने दुनियाभर में चिंता बढ़ा दी है. नीति आयोग के सदस्य डॉ वीके पॉल ने चेतावनी दी है कि अगर ब्रिटेन की तरह भारत में केस बढ़े तो यहां एक दिन में 14 लाख तक मामले आ सकते हैं. यूके में रोजाना औसतन 80 हजार कोरोना के नए मामले आ रहे हैं.

भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने 65 की उम्र में लगा डाले 60 पुशअप

भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का एक वीडियो (Kailash Vijayvargiya Push ups Video Viral) वायरल हुआ है, जिसमें वह पुशअप करते नजर आ रहे हैं. यह वीडियो इंदौर के माहेश्वरी कॉलेज का बताया जा रहा है