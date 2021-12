कांकेर : बस्तर का प्रवेश द्वारा कहलाने वाले कांकेर जिले के चारमा ब्लॉक में एक बार फिर सर्व पिछड़ा वर्ग ने अधिकार रैली (Sarv Backward Class Took Out Adhikar Rally in Kanker) निकालकर एकजुटता का परिचय देते हुए अपनी ताकत दिखाई है. चारामा ब्लॉक मुख्यालय के मिनी स्टेडियम में जुटे हजारों महिला-पुरुषों ने आमसभा कर नगर में रैली निकाली और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया. बता दें कि इससे पहले भानुप्रतापपुर में हजारों लोगों ने एकत्रित होकर रैली और आम सभा की थी.





ये हैं पिछड़ा वर्ग के लोगों की मुख्य मांगें

छत्तीसगढ़ राज्य में पिछड़ा वर्ग की 52 प्रतिशत आबादी (Fifty Two Percent of Backward Class Population in Chhattisgarh) के आधार पर 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए.

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के स्वतंत्र मंत्रालय की स्थापना की जाए.

राज्य की त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में भारत सरकार की जनसंख्या की गणना के आधार पर जिन ग्राम पंचायतों में पिछड़ा वर्ग की बहुलता है, वहां पिछड़ा वर्ग का सरपंच पद आरक्षित किया जाए.

पिछड़ा वर्ग को परंपरागत वननिवासी होने के नाते पांचवीं अनुसूची में शामिल किया जाए.

छत्तीसगढ़ सरकार एवं भारत सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा से लेकर कॉलेज की पढ़ाई के लिए संचालित सभी आश्रम छात्रावास में पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए श्वेता आरक्षण छात्रवृत्ति एक समान दी जाए.

परंपरागत वन निवासियों को वन अधिकार मान्यता पत्र जो वर्तमान में लंबित है, उसे तत्काल प्रदान किया जाए.

