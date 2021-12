राजनांदगांवः पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह (Former Chief Minister Dr. Raman Singh) ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार (Congress government in Chhattisgarh) अपना तीन साल पूरा होने का जश्न (celebration of three years) मना रही है. भूपेश बघेल से पूछता हूं कि एक भी सड़क, पुल, स्कूल और यहां तक कि अस्पताल में क्या नया काम करवाया है? ऐसा है तो बताएं. लोग पुरानी सड़कों पर चल रहे हैं. सरकार पुराने कामों का उद्घाटन कर रही है. सरकार सिर्फ नरवा-गरवा-घुरवा बाड़ी में पूरा बर्बाद कर दिया है.

रमन सिंह ने साधा भूपेश बघेल पर निशाना

पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह एक दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव (Raman Singh on one day stay in Rajnandgaon) में थे. वह शहर के नंदई चौक पर गुरु घासीदास जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए. उन्होंने प्रदेश की भूपेश सरकार पर निशाना साधा. अपने जिले के प्रवास पर पूर्व मुख्यमंत्री ने शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित गुरु घासीदास जयंती समारोह में शिरकत किया. इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस सरकार पर हमला (attack on congress government) बोला.

माफियाओं का 'गढ़' छत्तीसगढ़

कहा कि छत्तीसगढ़ में कोल माफिया (coal mafia in chhattisgarh), शराब माफियाओं का बोलबाला है. सट्टा, जुआ और दूसरे अपराध बढ़े हैं. सब को ठेका मिला हुआ है. कहा कि बजट का 65 से 70 प्रतिशत हिस्सा केंद्रीय अनुदान से से चलता है. राज्य सरकार अपने रिसोर्सेज बढ़ा नहीं पा रही है. इसलिए केंद्र को दोष देना ठीक नहीं है. देश में जीएसटी में 5 से 10 प्रतिशत की कटौती होती है. उसमें इतना रोने की बात नहीं है. 70 प्रतिशत राशि राज्य सरकार के बजट का केंद्रीय हिस्सा है.