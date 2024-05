आज इन राशियों की किस्मत देगी साथ, मिलेगी लव लाइफ में सक्सेस - 16 May Rashifal

हैदराबाद : मेष Aries चंद्रमा आज 16 मई गुरुवार के दिन सिंह राशि में है. यह आपकी राशि से पांचवें भाव में होगा. आपको अपने उग्र स्वभाव और जिद्दी व्यवहार पर नियंत्रण रखने की जरूरत है. परिश्रम के बाद निर्धारित सफलता नहीं मिलने से मन में चिंता रहेगी. शारीरिक स्वास्थ्य भी कमजोर रहेगा. यात्रा के लिए योग्य समय नहीं है. संतान को लेकर चिंता रहेगी. किसी भी मामले में बिना विचारे काम करने से हानि ही होगी. सरकारी काम में सफलता मिलेगी. कार्यक्षेत्र में आज विशेष सफलता का दिन नहीं है.

वृषभ

Taurus चंद्रमा आज 16 मई गुरुवार के दिन सिंह राशि में है. यह आपकी राशि से चौथे भाव में होगा. आज आपके कार्यों में सफलता मिलेगी. दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास आपके पास होगा. पितृपक्ष से लाभ होगा. विद्यार्थी पढ़ाई में रुचि बनाए रख सकेंगे. सरकारी काम में सफलता या लाभ मिलेगा. संतान के पीछे पैसे खर्च होंगे. कलाकार एवं खिलाड़ी अपना टैलेंट साबित कर सकेंगे. संपत्ति संबंधी कोई काम आज ना ही करें. निवेश को लेकर भी कोई बड़ी योजना नहीं बनाएं. परिजनों के साथ बातचीत में व्यवहार संयमित रखें.

मिथुन

Gemini चंद्रमा आज 16 मई गुरुवार के दिन सिंह राशि में है. यह आपकी राशि से तीसरे भाव में होगा. दिन की शुरुआत से ही ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव करेंगे. भाग्यवृद्धि के अवसर आएंगे. तेजी से बदलते हुए विचार आपको उलझनपूर्ण स्थिति में रखेंगे. नए काम का आरंभ कर सकेंगे. मित्रों सगे-संबंधियों और पड़ोसियों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे. आर्थिक दृष्टि से आपको लाभ होने का योग है. नौकरीपेशा लोगों का काम आसानी से पूरा हो सकेगा. व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है. आज स्वास्थ्य की दृष्टि से भी समय लाभदायक है.

कर्क

Cancer चंद्रमा आज 16 मई गुरुवार के दिन सिंह राशि में है. यह आपकी राशि से दूसरे भाव में होगा. आज मन में थोड़ी हताशा रह सकती है. परिवार में सदस्यों के साथ मनमुटाव हो सकता है. इगो से किसी की भावनाओं को चोट पहुंचेगी. विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा. धन खर्च होगा. असंतोष की भावना से मन चिंतित रहेगा. किसी तरह का गलत काम ना करें. कार्यस्थल पर किसी के साथ विवाद हो सकता है . स्वास्थ्य का ध्यान रखें और बाहर खाने-पीने में लापरवाही ना करें.

सिंह

Leo चंद्रमा आज 16 मई गुरुवार के दिन सिंह राशि में है. यह आपकी राशि से पहले भाव में होगा. आत्मविश्वास तथा त्वरित निर्णय लेकर काम में आगे बढ़ सकेंगे. सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. वाणी, व्यवहार में उग्रता तथा किसी के साथ इगो का टकराव होने की संभावना है . पिता या बुजुर्गों से लाभ प्राप्त होगा. स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही आपको चिंता में डाल देगी. वैवाहिक जीवन में मधुरता का अनुभव होगा. सरकारी कामकाज शीघ्रता से पूरे होंगे. कार्यस्थल पर आप लाभ में रहेंगे. विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य है. पढ़ाई में मन लगाने में शुरुआत में दिक्कत होगी.

कन्या

Virgo चंद्रमा आज 16 मई गुरुवार के दिन सिंह राशि में है. यह आपकी राशि से बारहवें भाव में होगा. शारीरिक अस्वस्थता के साथ-साथ मानसिक चिंता में वृद्धि होगी. आंख में दर्द की शिकायत होगी. परिवार के सदस्यों के साथ मनमुटाव होगा. उग्रवाणी और अहं के टकराव से किसी के साथ झगड़े या विवाद की स्थिति बन सकती है. आकस्मिक धन खर्च होगा. नौकरी करने वालों को अपने अधीनस्थ लोगों से संभलकर चलने की सलाह दी जाती है. आज केवल अपने काम से काम रखें. कोर्ट-कचहरी के कामों को आज टाल देना हितकर है.

तुला

Libra चंद्रमा आज 16 मई गुरुवार के दिन सिंह राशि में है. यह आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में होगा. आज विविध क्षेत्र में लाभ मिलने से आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और प्रफुल्लित रहेंगे. मित्रों के साथ मुलाकात, रमणीय स्थानों पर प्रवास पर्यटन का आयोजन होगा. गृहस्थ जीवन में सुख और शांति का अनुभव होगा. मित्रों से मुलाकात होगी. आय में वृद्धि होगी. उत्तम वैवाहिक सुख की प्राप्ति होगी. अविवाहितों का रिश्ता पक्का होने की संभावना बनी रहेगी. प्रेम जीवन में नई और सकारात्मक शुरुआत होगी.

वृश्चिक

Scorpio चंद्रमा आज 16 मई गुरुवार के दिन सिंह राशि में है. यह आपकी राशि से दसवें भाव में होगा. आज आपके सभी काम निर्विघ्न पूरे होंगे. गृहस्थ जीवन में आनंद छाया रहेगा. मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. नौकरी और व्यवसाय में प्रगति होगी. अधिकारी और घर में बड़ों से लाभ मिलेगा. धन लाभ होगा. व्यापारियों को उधार दिया पैसा मिलेगा. संतान की प्रगति से मन खुश रहेगा. शारीरिक स्वास्थ्य बना रहेगा. मित्रों और स्नेहीजनों से लाभ होगा. नौकरीपेशा लोगों को कोई नया काम मिल सकता है. हालांकि दोपहर के बाद मन किसी बात की चिंता में रह सकता है.

धनु

Sagittarius चंद्रमा आज 16 मई गुरुवार के दिन सिंह राशि में है. यह आपकी राशि से नवें भाव में होगा. आज आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है. काम करने में उत्साह का अभाव रहेगा. मन में किसी बात की चिंता रहेगी. संतान की समस्या इसका कारण हो सकती है. व्यवसाय और नौकरी में तकलीफ आ सकती है. किसी से नया रिश्ता शुरू करने से पहले विचार करने की आवश्यकता है. किसी भी कार्य में सफलता मिलने में विलंब आ सकता है. विरोधी या उच्च अधिकारियों के साथ विवाद में ना पड़ें. आज जोखिम लेने से बचें.

मकर

Capricorn चंद्रमा आज 16 मई गुरुवार के दिन सिंह राशि में है. यह आपकी राशि से आठवें भाव में होगा. नकारात्मक विचार हावी ना होने दें. क्रोध को काबू में रखने से बहुत सी आफतों से बच जाएंगे. भागीदारों के साथ संबंध खराब होगा. अचानक किसी यात्रा का संयोग बन सकता है. इस पर बहुत पैसा भी खर्च करना पड़ सकता है. किसी भी तरह के नए संबंध स्थापित करना हितकर नहीं है. खान-पान पर विशेष ध्यान रखें. अन्यथा स्वास्थ्य खराब होगा. प्रशासनिक कार्य में आपकी निपुणता दिखाई देगी. आकस्मिक धन लाभ भी होगा.

कुंभ

Aquarius चंद्रमा आज 16 मई गुरुवार के दिन सिंह राशि में है. यह आपकी राशि से सातवें भाव में होगा. आपका आज का दिन प्रसन्नतापूर्वक बीतेगा. आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, इस कारण किसी भी काम में सफलता आसानी से होगी. स्वभाव में बिंदासपन आपको मन से तरोताजा रखेगा. नए लोगों के साथ परिचय या रोमांस की संभावना बढ़ सकती है. दोस्तों के साथ कहीं जाने का कार्यक्रम बनेगा. सार्वजनिक जीवन में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. स्वादिष्ट भोजन, वस्त्र और वाहन- सुख मिलेगा. भागीदारी से लाभ होने का योग है.

मीन

Pisces चंद्रमा आज 16 मई गुरुवार के दिन सिंह राशि में है. यह आपकी राशि से छठे भाव में होगा. मन की दृढ़ता और आत्मविश्वास से आपका काम सफल बनेगा. परिवार में सुख और शांति और आनंद का वातावरण रहेगा. गुस्से के कारण आपकी वाणी और व्यवहार में उग्रता न आए इसका ख्याल रखें. नौकरी में आपका वर्चस्व बढ़ेगा. विरोधियों पर विजय मिलेगी. बीमार व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार होगा. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. व्यापारियों को विशेष लाभ नहीं मिल पाएगा.