जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़ जारी

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गयी है. जानकारी के मुताबिक सेना ने इलाके को घेर कर आतंकियों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है.click here

लुधियाना कोर्ट में ब्लास्ट : सीएम चन्नी ने जताई फिदायीन हमले की आशंका, गृह मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट

लुधियाना कोर्ट में धमाका हुआ. इस हादसे में एक की मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि अदालत परिसर की दूसरी मंजिल पर बने शौचालय में विस्फोट हुआ. उस समय जिला अदालत की कार्यवाही चल रही थी. वहीं, एनआईए और एनएसजी की टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो गई. पढ़ें पूरी खबर

CJI जस्टिस रमना का आंध्र प्रदेश का चार दिवसीय दौरा 24 दिसंबर से

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना (Supreme Court Justice NV Ramana) चार दिन के दौरे पर आंध्र प्रदेश आएंगे. वे 24 से 27 दिसंबर तक विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे. पढ़ें पूरी खबर.

छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें (chhattisgarh big news)

Chhattisgarh urban body elections 2021: नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत, भिलाई, चरौदा और रिसाली नगर निगम पर कब्जा

छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे (Chhattisgarh urban body election results 2021) आ गए हैं. नगर सरकार में कांग्रेस ने बाजी मार (Congress landslide victory in Chhattisgarh urban body elections) ली है. प्रदेश के 4 नगर निगम, 5 नगर पालिका और 6 नगर पंचायतों में कांग्रेस ने धमाकेदार जीत दर्ज की है. click here

Congress victory in Chhattisgarh urban body elections 2021: कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सामने नहीं टिक सकीं डी पुरंदेश्वरी-सीएम बघेल

दिल्ली और यूपी विधानसभा चुनाव में प्रचार कर लौटने के बाद रायपुर एयरपोर्ट पर सीएम भूपेश बघेल का शानदार स्वागत हुआ. निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत (Congress victory in Chhattisgarh urban body elections 2021) से सीएम काफी खुश दिखे. सीएम ने जीत को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी पर (BJP state in charge D Purandeshwari) निशाना साधा. click here

धर्मलाल कौशिक का बयान: सत्ता और पैसे के दम पर कांग्रेस ने जीता नगरीय निकाय चुनाव

छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव (chhattisgarh urban body election) में मुंह की खा चुके बीजेपी यानी विपक्ष ने कांग्रेस की सत्तारूढ़ सरकार पर गंभीर आरोप (Serious allegations against Congress ruling government) लगाया है. विपक्ष ने इस चुनाव में सत्ता और धनबल के दुरुपयोग का आरोप लगाया है. click here

Birgaon Urban Bodies Election Result 2021: नहीं मिला किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत

बिरगांव नगरीय निकाय चुनाव परिणाम 2021 में (Birgaon Urban Bodies Election Result 2021 ) महापौर चुनने के लिए किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला (not get clear majority to choose Birgaon mayor) है. यहां 40 वार्डों के 19 वार्डों में कांग्रेस ने जीत हासिल की है. वहीं, 10 वार्डों में भाजपा, 5 वार्डों में जोगी कांग्रेस और 6 निर्दलीय प्रत्याशी ने बाजी मारी है. click here

बिरगांव नगरीय निकाय चुनाव में पिता-पुत्री की जीत, कांग्रेस का महापौर बनाने के लिए पिता ने बेटी से मांगी मदद

बिरगांव नगरीय निकाय चुनाव 2021 (Birgaon Municipal Corporation Election 2021) में पिता और पुत्री ने अलग-अलग वार्डों से जीत हासिल की है. पिता जहां कांग्रेस से चुनाव लड़े थे वहीं बेटी ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत हासिल की है. अब कांग्रेस का महापौर बनाने के लिए पिता ने अपनी बेटी से समर्थन मांगा है click here

नारायणपुर के अबूझमाड़ में धर्मांतरण के खिलाफ ग्रामीणों का आंदोलन

अबूझमाड़ में धर्मांतरण का विरोध (Protest against conversion in Abujhmad) करने का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है. अबूझमाड़ क्षेत्र से ईसाई समर्थकों के बहिष्कार को लेकर आकाबेड़ा में पांच परगना क्षेत्र एवं दस पंचायत के सैकड़ों ग्रामीणों का जनसभा (Villagers' rally) चौथे दिन भी जारी है click here

पीएम मोदी ने कोविड महामारी के ताजा हालात को लेकर समीक्षा की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने आज कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमीक्रोन के बढ़ते मामलों को लेकर समीक्षा की. पीएम ने महामारी के वर्तमान हालात को देखते हुए उठाए जाने वाले कदमों पर विचार विमर्श किया गया. पढ़ें पूरी खबर.

ओमीक्रोन पर केंद्र की सलाह, भीड़ को करें नियंत्रित, कर्फ्यू महत्वपूर्ण कदम

ओमीक्रोन की दस्तक के बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अभी से ही चौकस रहने की सलाह दी है. राज्यों को भीड़ नियंत्रण पर कड़े कदम उठाने को कहा गया है, ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके. केंद्र ने कहा है कि यदि संभव हो तो रात्रिकालीन कर्फ्यू को भी लागू किया जा सकता है. आज शाम साढ़े छह बजे पीएम मोदी खुद इस पर बैठक लेंगे. पढ़ें पूरी खबर.

पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना, कहा- यूपी को अब तक जाति, मजहब, पंथ के चश्मे से ही देखा

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election 2022) से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी में ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं. आज उन्होंने वाराणसी में 870 करोड़ रुपये से अधिक की 22 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया. पढ़ें पूरी खबर.

ayodhya land dispute : प्रियंका गांधी ने लगाया घोटाले का आरोप

अयोध्या जमीन विवाद पर प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. उन्होंने कहा, जमीन के कुछ टुकड़े कम मूल्य के थे और ट्रस्ट को बहुत अधिक कीमत पर बेचे गए थे. इसका मतलब है कि चंदा के जरिए जो पैसा इकट्ठा हुआ है, उसमें घोटाला है. पढ़ें पूरी खबर.

सीबीएसई के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को दी जाएगी स्किल ट्रेनिंग

सीबीएसई के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को सामान्य शिक्षा के अलावा स्किल से जुड़े पाठ्यक्रम भी ऑफर किए जाएंगे. देश भर के सीबीएसई स्कूलों के लिए यह एक नई शुरुआत है. 50 प्रतिशत छात्रों के लिए स्कूलों के भीतर ही स्किल ट्रेनिंग की शुरुआत की जा रही है. स्कूली छात्रों के बीच रोजगार कौशल को बढ़ावा देने के लिए सीबीएसई और स्किल काउंसिल ने एक समझौता किया है. पढ़ें पूरी खबर.

सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत रॉय और उनकी पत्नी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

गुना जिला न्यायालय ने धोखाधड़ी के मामले में सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत रॉय (Subrata Roy) और उनकी पत्नी समेत 5 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. पढ़ें पूरी खबर.

सुष्मिता सेन का बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप, पोस्ट शेयर कर बोलीं- रिश्ता काफी पुराना हो गया था

46 साल की उम्र में कुंवारी बैठीं सुष्मिता सेन की बॉयफ्रेंड रोहमन शॉल संग ब्रेकअप की खबरें सामने आ रही थीं. अब एक्ट्रेस ने बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया पर आकर इस खबर की पुष्टि कर दी है. रोहमन ने सुष्मिता के घर से अपना बोरिया-बिस्तर भी समेट लिया है. पढ़ें पूरी खबर.

Year Ender 2021: IPO का बाजार रहा गुलजार, इन कंपनियों के आईपीओ से निवेशक मालामाल

साल 2021 में आईपीओ की भरमार रही, निवेशकों ने भी आईपीओ पर भरोसा जताया. जिसकी बदौलत कई आईपीओ को शानदार रिस्पॉन्स मिला और कई कंपनियों की शेयर बाजार में शानदार लिस्टिंग हुई. अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ भी इसी साल आया, लेकिन वो ऊंची दुकान और फीका पकवान साबित हुआ. 2021 में कितने आईपीओ आए और कौन-कौन से आईपीओ ने निवेशकों को कितना फायदा पहुंचाया. जानने के लिए पढ़िये.

दिल्ली के जेलों में कैदियों के पास कैसा पहुंचता है फोन, यहां जानें

दिल्ली के जेलों में बैठकर बड़े-बड़े गैंगस्टर आपराधिक वारदातों को अंजाम देते आए हैं. इसके लिए वह जेल के अंदर फोन का इस्तेमाल (inmates using phone inside delhi jails) करते हैं. आज हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली के जेलों में मोबाइल फोन कैसे पहुंचते हैं. पढ़ें पूरी खबर.

अगर आपके पास भी है 2000 रुपये का नोट तो संभल जाइये, हो सकता है बड़ा धोखा

दिल्ली के बाजार में 2000 रुपये के जाली नोट बरामद किए गए हैं. जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार करीब दो करोड़ से ज्यादा के जाली नोट बाजार में हैं. (Fake notes circulating in Delhi market) रहे हैं. यह खुलासा स्पेशल सेल द्वारा पकड़े गए जाली नोटों के दो तस्करों ने (delhi police special cell arrested smuggler of counterfeit notes) किया है. पढ़ें पूरी खबर.

सफारी कर रहे टूरिस्ट को गैंडे ने दौड़ाया, देखें वीडियो

असम के बक्सा जिले में मानस नेशनल पार्क से एक वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में एक गैंडा पर्यटकों का पीछा करते हुए दिखाई दे रहा है. इसमें गैंडे को 'गुस्से' में देखा जा सकता है. दरअसल ये गैंडा जंगल में इंसानों की आवाजाही से काफी गुस्से में दिखाई दे रहा है. जिसके कारण वह एक टूरिस्ट वैन पर हमला करते हुए देखा जा सकता है. आप भी देखें यह वीडियो.