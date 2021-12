.

Birgaon Urban Bodies Election Result 2021: नहीं मिला किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत



बिरगांव नगरीय निकाय चुनाव परिणाम 2021 में (Birgaon Urban Bodies Election Result 2021 ) महापौर चुनने के लिए किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला (not get clear majority to choose Birgaon mayor) है. यहां 40 वार्डों के 19 वार्डों में कांग्रेस ने जीत हासिल की है. वहीं, 10 वार्डों में भाजपा, 5 वार्डों में जोगी कांग्रेस और 6 निर्दलीय प्रत्याशी ने बाजी मारी है.