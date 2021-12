नई दिल्ली : स्पेशल सेल द्वारा पकड़े गए जाली नोटों के दो तस्करों ने बड़ा खुलासा किया है. तस्करों ने पुलिस को बताया है कि बाजार में 2000 रुपये के जाली नोटों की भरमार है. करीब दो करोड़ रुपये के जाली नोट बाजार में हैं. पुलिस ने बताया कि तस्कर पांच साल से बांग्लादेश बॉर्डर से जाली नोट लेकर दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों में सप्लाई (Supply of counterfeit notes from Bangladesh to Delhi) कर रहे हैं. पुलिस ने आरोपियों के पास से आठ लाख रुपये के जाली नोट बरामद किए हैं. यह सभी जाली नोट दो हजार रुपये के हैं.



डीसीपी जसमीत सिंह के अनुसार, अक्टूबर 2021 में स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह को सूचना मिली कि बांग्लादेश बॉर्डर के रास्ते पश्चिम बंगाल के माला से जाली नोटों की खेप आ रही है. इस गैंग के ऊपर पुलिस टीम लगातार नजर रख रही है. लगभग दो महीने की कड़ी मेहनत के बाद पुलिस टीम को पता चला कि इस गैंग के सदस्य फिरोज शेख और मुफज्जल शेख दिल्ली, पश्चिम बंगाल, बिहार एवं अन्य राज्यों में जाली नोट पहुंचा रहे हैं. वह जाली नोटों की एक खेप लेकर कालकाजी मंदिर बस स्टॉप के पास आएंगे. इस जानकारी पर एसआई आदित्य और रंजीत की टीम ने वहां पर जाल बिछाया.

बरामद जाली नोट.



रात के समय वहां बैग लेकर खड़े शख्स की पहचान मुखबिर ने फिरोज शेख के रूप में की. कुछ देर बाद वहां पर मुफज्ज्ल शेख आया. फिरोज शेख ने यह बैग जैसे ही उसे दिया, उसी समय पुलिस टीम ने छापा मारकर दोनों को पकड़ लिया. तलाशी में उनके बैग से आठ लाख रुपये के जाली नोट मिले. यह सभी नोट दो-दो हजार रुपये के थे. इस बाबत स्पेशल सेल में मामला दर्ज किया गया है. फिरोज शेख ने पुलिस को बताया कि वह मुर्शिदाबाद निवासी सलाम से नोटों की खेप लेकर आया था. यह रकम वह दिल्ली में सप्लाई करने के लिए लाए थे.



वह बीते पांच साल से जाली नोटों की तस्करी कर रहे हैं. सलाम भारत बांग्लादेश बॉर्डर से जाली नोटों की खेप लाता है. वह एक लाख रुपये के जाली नोट 30,000 रुपये में लेते हैं और उसे आगे 40 से 45 हजार में बेचते हैं. अब तक वह दो करोड़ से ज्यादा रुपये के जाली नोट दिल्ली में दो साल के भीतर खपा चुके हैं.



वर्ष 2016 में नोटबंदी के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान से जाली नोटों की खेप आनी बंद हो गई थी. बीते चार साल से एक बार फिर इस तरीके से फर्जी जाली नोट छाप कर उन्हें भारत में भेजा जा रहा है. इनमें उसी तरीके के सिक्योरिटी फीचर डाले जा रहे हैं, जो भारत सरकार डालती है. यह जाली नोट नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते भारत में पहुंचाये जा रहे हैं. इन आरोपियों से पूछताछ कर इस पूरे नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश स्पेशल सेल कर रही है.

