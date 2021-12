रायपुरः छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव (chhattisgarh urban body election) में मुंह की खा चुके बीजेपी यानी विपक्ष ने कांग्रेस की सत्तारूढ़ सरकार पर गंभीर आरोप (Serious allegations against Congress ruling government) लगाया है. विपक्ष ने इस चुनाव में सत्ता और धनबल के दुरुपयोग का आरोप (Allegations of abuse of power and money power) लगाया है.

छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव परिणाम पर धर्मलाल कौशिक का बयान

Chhattisgarh Municipal Election 2021 result Live: बिरगांव: कांग्रेस-15, बीजेपी-9 सीट जीती

सत्ता और धनबल के दुरूपयोग का आरोप

नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक (Leader of Opposition Dharamlal Kaushik) ने कहा कि सत्ता और धनबल का खुल कर दुरुपयोग किया गया. बैलेट पेपर से हुए चुनाव में कहीं हमारे प्रत्याशी 2 तो कहीं 4 वोट से हार रहे हैं. जहां 10 वोट से नीचे प्रत्याशी हार रहे हैं वहां विशुद्ध रूप से सत्ता का दुरुपयोग हुआ है. इसलिए कांग्रेस सरकार ने ईवीएम मशीन का उपयोग नहीं किया.

उनको मालूम था कि ईवीएम मशीन का उपयोग करने से भाजपा की स्थिति मजबूत होगी. कौशिक ने कहा कि अधिकारियों और सत्ता के दुरुपयोग का उदाहरण इस पूरे चुनाव में दिखा है. बीजेपी दमखम के साथ चुनाव लड़ी. जनता का भी सहयोग रहा लेकिन जिस प्रकार से रिजल्ट आया है, आपको उसका एक बार टोटलिंग करना होगा कि 10-20 वोट से कितनी सीटें हारे हैं और इससे साबित होगा कि स्थिति क्या रही है. लगभग यही स्थिति पूरे प्रदेश की रही.